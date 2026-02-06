МЧС предупредило казахстанцев в связи с ухудшением погодных условий

Предупреждения объявлены на основании штормовых прогнозов РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, 6 февраля в северных и западных регионах прогнозируется значительное похолодание. Так, в Актюбинской области температура воздуха ночью может понизиться до 23–28 градусов мороза, в Костанайской области — до 20–25, местами до 28 градусов мороза.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается 18–23 градуса мороза, на севере региона — до 26 градусов, днем — 15–20 градусов мороза. В Акмолинской области температура воздуха ночью и днем может понизиться до 15–20 градусов мороза.

Похолодание также затронет южные регионы. В Кызылординской области прогнозируется снижение температуры до 2–7 градусов тепла, на севере региона — до 12 градусов мороза. В Туркестанской и Жамбылской областях ожидается понижение температуры воздуха днем до 1 градуса мороза — 7 градусов тепла.

7 февраля резкое понижение температуры прогнозируется в Акмолинской области — ночью до 17–22 градусов мороза, в области Улытау — до 15–20 градусов мороза, в Карагандинской и Павлодарской областях — до 11–20 градусов мороза.

8 февраля похолодание ожидается в Восточно-Казахстанской области — ночью до 10–15 градусов мороза, местами до 18 градусов, днем — до 8–13 градусов мороза.

Кроме того, в ряде регионов прогнозируется усиление ветра. В Жамбылской, Туркестанской областях и области Абай порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду и более. В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается восточный ветер с порывами свыше 30 метров в секунду.

Согласно информации, в отдельных регионах также ожидаются сильные осадки, метели, гололед и туман. Сложные погодные условия прогнозируются, в частности, в Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и ряде других регионов.

Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 февраля — читайте здесь.