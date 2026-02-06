Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 6 февраля

По состоянию на 08:30 6 февраля 2026 года открыто движение на следующих автодорогах республиканского значения:

область Улытау

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 433-750, (г. Жезказган — Жанаарка).

— на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» 24-137 км (уч. город Сатпаев — село Улытау).

Карагандинская область

— на автодороге «Астана-Караганда (с обходом)-Алматы» км. 164-198, (уч. ПВП Темиртау-г.Караганда).

Северо-Казахстанская область

— на автодороге «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — гр. РФ (п/п Бидайык)» км. 85-280 (уч. с. Чкалово — п.Бидайык).

Закрытые дороги

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на следующих автодорогах республиканского значения для всех видов транспорта:

Павлодарская область

— на автодороге «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км 0-231 (от гр.Карагандинской обл. до поселка Калкаман);

— на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 191-390 (от села Мичурино до гр. РФ);

— на автодороге «Атамекен–Иртышск– гр. РФ (п/п Амангельды)» км 0–263 (от п.Атамекен до гр.РФ);

— на автодороге «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Косак)» км 254-415 (от п. Атамекен до п. Шидерты);

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 1135-1206 (уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты.).

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200 — 254 (гр. Акмолинской обл. — п. Шидерты).

Акмолинская область

— на автодороге «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км 16 — 51 (г. Косшы — гр. Карагандинской области).

— на автодороге «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 18-232 (уч. город Астана — город Щучинск).

— на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16 — 200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.);

— на автодороге «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ (п/п Кайрак)» км. 16 — 347 (г. Астана — п. Жаксы);

— на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 30 — 92 (ПВП Жибек Жолы — гр. Карагандинской обл.);

— на автодороге «Астана — Коргалжын с подъездом к Коргалжынскому заповеднику» км. 19 — 124 (г. Астана — п. Коргалжын).

Карагандинская область

— на автодороге «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау» км 51 — 101 (гр. Акмолинской области — п. Нура).

— на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км 92 — 164 (гр. Акмолинской области — ПВП Темиртау);

— на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 248-592 (с.Атамекен-г.Балхаш);

— на автодороге «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км. 17-217 (уч. г. Караганда — г. Каркаралинск);

— на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерти» км 970-1135 (уч. г. Караганда — гр. Павлодарской обл).

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788-906 (уч. гр. обл. Улытау — с. Топар).

Актюбинская область

— на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл — поселок Карабутак);

— на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 965-1240 (уч. поселок Карабутак — граница Кызылординской области).

Кызылординская область

— на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1806 (уч. граница Актюбинской области — город Кызылорда);

— на автодороге «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1806-2047 (г.Кызылорда-с.Бесарык.).

Область Улытау

— на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 750 — 788 (уч. п.Жанаарка-гр.Карагандинской обл.).

Область Жетысу

— на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 561-615 (г.Ушарал — гр. области Абай).

Область Абай

— на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615-768 (от границы области Жетысу до города Аягоз).

— на автодороге «Таскескен — Бахты (граница КНР)»», км. 0-75 (уч. с. Таскескен — с. Урджар).

— на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км. 592 — 750 (город Балхаш — гр. Жамбылской обл.).

— на автодороге «Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» км 910 — 1002 (с. Калбатау — с. Кокпекты).

Восточно-Казахстанская область

— на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км. 1013 — 1062 (гр. Абайской обл. — пост Рубеж).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» — въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

В связи с тяжелыми горными условиями в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале в зимний период 2024–2025 года введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на км. 46-66 (уч. поворот на село Северный — поворот на город Серебрянск).

По данным синоптиков, жителей Шымкента и Туркестанской области ждет резкий погодный разворот. После почти весеннего тепла регион накроют осадки, гололед и сильный ветер.