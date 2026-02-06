РУ
    19:07, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Весеннее тепло резко сменится снегом и штормовым ветром на юге Казахстана

    Жителей Шымкента и Туркестанской области ждет резкий погодный разворот. После почти весеннего тепла регион накроют осадки, гололед и сильный ветер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Весеннее тепло резко сменится снегом и штормовым ветром на юге Казахстана
    Фото: Kazinform

    По данным синоптиков, ухудшение погодных условий начнется уже 6 февраля. В регионе установится облачная погода с осадками. В отдельных районах пройдут сильные дожди и снег. Также ожидаются туман, гололед и низовая метель.

    В Шымкенте и Туркестане усилится юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет держаться на уровне +2…+4 градусов.

    В Туркестанской области осадки будут сопровождаться туманами и метелями, особенно в горных районах. Скорость ветра там усилится до 23–28 метров в секунду, на перевалах возможны порывы свыше 30 метров в секунду. Температура воздуха составит +2…+7 градусов, на севере и в горах местами опустится до 1 градуса мороза.

    Когда погода начнет меняться

    По прогнозам синоптиков, уже 7 февраля погодные условия в Шымкенте начнут постепенно стабилизироваться.

    — 7 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 8–13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −1…−3 градуса, днем +4…+6 градусов, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Аружан Муратова.

    8 февраля в городе снова потеплеет. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на восточное и юго-восточное и будет достигать 8–13 метров в секунду. Ночью температура сохранится на уровне −1…−3 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

    В Туркестанской области 7 февраля местами сохранятся осадки в виде дождя и снега. В горных и южных районах возможны гололед и низовая метель. Ночью температура воздуха составит 0…−5 градусов, а на севере и в горных районах может опуститься до −10 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.

    8 февраля синоптики прогнозируют постепенное потепление. Ночью температура будет колебаться от −3 до +2 градусов, а днем повысится до +7…+12 градусов.

    Специалисты предупреждают, что ухудшение погодных условий может осложнить дорожную ситуацию. Гололед, туман и сильный ветер способны снизить видимость и увеличить риск аварий.

    Ранее штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана, а также в столице, Алматы и Шымкенте.

