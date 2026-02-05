Дожди и снег накроют Казахстан 5 февраля

Астана

5 февраля во второй половине дня ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный днем порывы 15–20 м/с.

Акмолинская область

5 февраля ночью на западе, севере области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, на западе, севере области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с.

область Абай

5 февраля днем на западе, в центре области ожидается низовая метель. На юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный днем в Жарминском районе 15–20, порывы 23–28 м/с.

Актюбинская область

5 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 7–12, на западе, севере области 15–20 мороза. На юге, востоке, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, днем низовая метель. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15–18 м/с.

Алматинская область

5 февраля на юге, в горных районах области временами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15–20 м/с.

Алматы

5 февраля ночью и утром ожидается туман.

Атырауская область

5 февраля на севере, востоке, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

Восточно-Казахстанская область

5 февраля на севере, юге области ожидается туман.

Жамбылская область

5 февраля временами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с, днем порывы 23 м/с.

область Жетысу

5–6 февраля на севере, в центре, горных районах области ожидается временами туман. Ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20, временами 23–28 м/с.

Западно-Казахстанская область

5 февраля на западе, севере, востоке области ожидается туман.

Карагандинская область

5 февраля утром и днем на западе области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15–20 м/с.

Костанайская область

5 февраля ожидаются снег, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (снег, дождь). Метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

Кызылординская область

5 февраля днем в центре области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, в центре области гололед, низовая метель, на севере, в центре области туман. Ветер юго-западный утром и днем в центре, на западе, востоке области 15–20 м/с.

Мангистауская область

5 февраля ночью на юге, севере, в центре области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на юге, севере, востоке области снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с.

Туркестанская область

5 февраля на западе, юге, севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, севере, в горных районах области 15–20, днем на горных перевалах порывы 23–28 м/с.

область Улытау

5 февраля ночью на западе, севере, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

Шымкент

5 февраля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.