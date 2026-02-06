Казахстан получил еще одну лицензию за день до старта Олимпиады-2026
Организаторы олимпийских соревнований по конькобежному спорту приняли решение об увеличении количества участников на женской дистанции 1000 метров, что принесло дополнительную олимпийскую лицензию сборной Казахстана, передает Kazinform.
Выступающая за Казахстан конькобежка Кристина Силаева изначально должна была выступить на дистанции 500 метров, однако за день до церемонии открытия Олимпиады спортсменка узнала, что она также выйдет на старт и на забег вдвое длиннее.
— В связи с расширением количества квот до 30 человек и благодаря моей квоте на 500 метров меня допустили до выступления на 1000 метрах. Соответственно, мой первый стартовый день планируется 9 февраля. Буду рада поддержке, — написала Кристина Силаева в своем Telegram-канале.
Начало соревнований у женщин на дистанции 1000 метров состоится в 21:30 по времени Астаны 9 февраля. Выступление Силаевой на ее коронной дистанции — 500 метров — 15 февраля в 21:00 по времени Астаны.
Количество спортсменов-участников Олимпиады-2026 от Казахстана не изменилось и составляет 36.
Полное расписание выступления спортсменов Казахстана на зимней Олмпиаде-2026 доступно по ссылке.