Казахстан получил еще одну лицензию за день до старта Олимпиады-2026

Выступающая за Казахстан конькобежка Кристина Силаева изначально должна была выступить на дистанции 500 метров, однако за день до церемонии открытия Олимпиады спортсменка узнала, что она также выйдет на старт и на забег вдвое длиннее.

— В связи с расширением количества квот до 30 человек и благодаря моей квоте на 500 метров меня допустили до выступления на 1000 метрах. Соответственно, мой первый стартовый день планируется 9 февраля. Буду рада поддержке, — написала Кристина Силаева в своем Telegram-канале.

Начало соревнований у женщин на дистанции 1000 метров состоится в 21:30 по времени Астаны 9 февраля. Выступление Силаевой на ее коронной дистанции — 500 метров — 15 февраля в 21:00 по времени Астаны.

Количество спортсменов-участников Олимпиады-2026 от Казахстана не изменилось и составляет 36.

Полное расписание выступления спортсменов Казахстана на зимней Олмпиаде-2026 доступно по ссылке.