    09:49, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан получил еще одну лицензию за день до старта Олимпиады-2026

    Организаторы олимпийских соревнований по конькобежному спорту приняли решение об увеличении количества участников на женской дистанции 1000 метров, что принесло дополнительную олимпийскую лицензию сборной Казахстана, передает Kazinform.

    Кристина Силаева
    Фото: НОК

    Выступающая за Казахстан конькобежка Кристина Силаева изначально должна была выступить на дистанции 500 метров, однако за день до церемонии открытия Олимпиады спортсменка узнала, что она также выйдет на старт и на забег вдвое длиннее.

    — В связи с расширением количества квот до 30 человек и благодаря моей квоте на 500 метров меня допустили до выступления на 1000 метрах. Соответственно, мой первый стартовый день планируется 9 февраля. Буду рада поддержке, — написала Кристина Силаева в своем Telegram-канале.

    Начало соревнований у женщин на дистанции 1000 метров состоится в 21:30 по времени Астаны 9 февраля. Выступление Силаевой на ее коронной дистанции — 500 метров — 15 февраля в 21:00 по времени Астаны. 

    Количество спортсменов-участников Олимпиады-2026 от Казахстана не изменилось и составляет 36.

    Полное расписание выступления спортсменов Казахстана на зимней Олмпиаде-2026 доступно по ссылке

    Альберт Ахметов
    Автор
