    13:21, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Абзал Ажгалиев рассказал о первых днях в олимпийской деревне Милана

    Сборная Казахстана находится в Италии и готовиться стартовать на зимних Олимпийских играх, передает агентство Kazinform.

    Абзал Ажгалиев
    Фото: НОК РК

    В самом Милане пройдут олимпийские соревнования по коньковым дисциплинам, в том числе по шорт-треку. Один из наиболее опытных спортсменов в составе сборной Казахстана Абзал Ажгалиев рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне Милана и настрое на соревнования.

    олимпийская деревня в Милане
    Фото: НОК РК, Сали Сабиров

    — Прибыли в Милан из Нидерландов, где проходили заключительный сбор перед Олимпиадой. Разместились в олимпийской деревне Милана. Все условия здесь созданы, в каждой комнате проживает по два спортсмена. Я и вся команда приехали на Олимпиаду, чтобы показать только высокие результаты. Уже провели первую официальную тренировку. Качество льда очень хорошее, как и должно быть на Олимпиаде, — сказал Абзал Ажгалиев.

    олимпийская деревня в Милане
    Фото: НОК РК, Сали Сабиров

    Спортсмен отметил, что для сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 как никогда важна поддержка болельщиков и заверил соотечественников в том, что каждый спортсмен в составе команды приложит максимум усилий для того, чтобы показать свой лучший результат.

    Ранее об условиях в другой олимпийской деревни — в Ливиньо, корреспонденту Kazinform рассказала самая титулованная в составе казахстанской олимпийской сборной образца-2026 спортсменка Юлия Галышева.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 Италия спортсмены Казахстана Сборная Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
