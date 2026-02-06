Абзал Ажгалиев рассказал о первых днях в олимпийской деревне Милана

В самом Милане пройдут олимпийские соревнования по коньковым дисциплинам, в том числе по шорт-треку. Один из наиболее опытных спортсменов в составе сборной Казахстана Абзал Ажгалиев рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне Милана и настрое на соревнования.

Фото: НОК РК, Сали Сабиров

— Прибыли в Милан из Нидерландов, где проходили заключительный сбор перед Олимпиадой. Разместились в олимпийской деревне Милана. Все условия здесь созданы, в каждой комнате проживает по два спортсмена. Я и вся команда приехали на Олимпиаду, чтобы показать только высокие результаты. Уже провели первую официальную тренировку. Качество льда очень хорошее, как и должно быть на Олимпиаде, — сказал Абзал Ажгалиев.

Фото: НОК РК, Сали Сабиров

Спортсмен отметил, что для сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 как никогда важна поддержка болельщиков и заверил соотечественников в том, что каждый спортсмен в составе команды приложит максимум усилий для того, чтобы показать свой лучший результат.

Ранее об условиях в другой олимпийской деревни — в Ливиньо, корреспонденту Kazinform рассказала самая титулованная в составе казахстанской олимпийской сборной образца-2026 спортсменка Юлия Галышева.