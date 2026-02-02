РУ
    10:03, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    газеты, журналы, книги
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Глава государства отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа «Закон и Порядок».

    Он призвал представителей печатных медиа к конструктивной работе по освещению хода конституционной реформы, других масштабных преобразований, направленных на глубокую перезагрузку всей государственной системы.

    В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех наших соотечественников, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, главная задача — это защита суверенитета и независимости страны в духе ответственного и созидательного патриотизма, уважения к закону.

    Президент выразил твердую уверенность в том, что отечественные журналисты примут деятельное участие в этой исключительно важной работе, и пожелал им благополучия и успехов.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Праздник Президент Казахстана СМИ Поздравления Журналист
