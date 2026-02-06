Глава государства принял заместителей министра обороны

В ходе встречи Глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности оборонного ведомства.

Напомним, в большом интервью газете Turkistan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что возьмет под личный контроль вопросы дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.

В Минобороны подчеркнули значение нематериальных стимулов, о которых говорил Президент. В ведомстве отметили, что армия выполняет воспитательную функцию, формируя дисциплину, ответственность и чувство долга, а ключевую роль в этом играет личный пример командиров.

Специальные ипотечные продукты «Отбасы банка» позволили военным приобрести собственное жилье.

В Вооруженных силах также реализуются меры поддержки солдат срочной службы.