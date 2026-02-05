Сближает с международной практикой — зарубежный эксперт о реформе Конституции Казахстана

По его словам, объявленный пакет реформ знаменует собой качественно новый этап конституционной трансформации страны.

— Речь идет не о точечных поправках, а о системной попытке переосмысления институциональной архитектуры государства после периода острого политического стресса. В этом смысле реформа логично продолжает и углубляет конституционные изменения 2022 года, а по своему масштабу сопоставима с формированием новой Конституции, — отметил Ласло Васа.

Ключевая значимость реформы, по мнению эксперта, заключается в ее стратегическом замысле.

— Формула «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство» отражает осознанное стремление сохранить президентскую модель и центральную роль главы государства, одновременно встроив ее в более формализованную систему сдержек и противовесов. Это ответ как на внутренние вызовы, проявившиеся в январе 2022 года, так и на внешние ожидания в сфере управляемости, стабильности и предсказуемости, — считает он.

Одним из наиболее символически и институционально значимых элементов реформы Васа назвал переход к однопалатному парламенту — Курултаю. По его словам, само название апеллирует к историческим традициям коллективного представительства, однако содержание реформы направлено на укрепление парламентаризма в системе, где традиционно доминировала исполнительная власть.

— Расширение полномочий парламента в сфере назначения судей Конституционного суда, членов Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии, а также его участие в судебных назначениях представляют собой попытку институционализировать политическую подотчетность и контроль. В сравнительном контексте это сближает Казахстан с международной конституционной практикой, не меняя при этом президентский характер режима, — говорит эксперт.

Сравнивая реформу с венгерским опытом, Васа подчеркнул, что Казахстан не движется в сторону парламентской модели, а формирует гибридную модель, отражающую особенности политической культуры, структуры элит и исторического развития страны.

Вместе с тем, с точки зрения демократического развития реформа открывает как возможности, так и ограничения, считает он.

— Расширение парламентских полномочий, институционализация общественных консультаций и конституционное признание цифровых прав соответствуют логике современного государственного управления. Создание Совета народа Казахстана как общенационального консультативного органа может усилить диалог между государством и обществом в многоэтничной и регионально разнородной стране. Вместе с тем опыт Центральной Европы показывает, что сами по себе институты не гарантируют демократической практики без политической автономии и последовательной реализации, — отметил эксперт.

Ласло Васа добавил, что на международном уровне конституционная реформа усиливает политическое позиционирование Казахстана.

— Для Европейского союза и особенно для Венгрии страна выглядит как прагматичный и ориентированный на реформы партнер, способный к эволюционным изменениям без дестабилизации. В условиях текущей геополитической турбулентности — войны, санкций и системного соперничества — это имеет реальную стратегическую ценность. В этом контексте реформа выступает не только инструментом внутренней политики, но и элементом внешнеполитического имиджа Казахстана как ответственной и предсказуемой средней державы, — заключил он.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.