Казахстанцы вложили свыше 25 млрд тенге в финпирамиду: дело направлено в суд

Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.

При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся.

Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.

Напомним, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли граждан, обещая доход до 30% ежемесячно.

Ранее 1,2 млрд тенге и 13 авто изъяли у организаторов финпирамиды Asar Baspana в РК.