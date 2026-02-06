Казахстанцы вложили свыше 25 млрд тенге в финпирамиду: дело направлено в суд
При координации прокуратуры города Алматы департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.
Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.
В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.
При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся.
Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.
Напомним, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли граждан, обещая доход до 30% ежемесячно.
Ранее 1,2 млрд тенге и 13 авто изъяли у организаторов финпирамиды Asar Baspana в РК.