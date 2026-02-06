РУ
    12:22, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанцы вложили свыше 25 млрд тенге в финпирамиду: дело направлено в суд

    При координации прокуратуры города Алматы департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    финпирамида Asar Baspana в РК
    Фото: АФМ

    Пирамида действовала с 2023 по 2025 годы на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

    В деятельность финансовой пирамиды были вовлечены более 90 тыс. граждан, которые вложили свыше 25 млрд тенге.

    При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся.

    Уголовное дело направлено в суд.

    Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.

    Напомним, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли граждан, обещая доход до 30% ежемесячно.

    Ранее 1,2 млрд тенге и 13 авто изъяли у организаторов финпирамиды Asar Baspana в РК.

    Теги:
    Мошенничество Прокуратура Алматы Финансовая пирамида Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
