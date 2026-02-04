10:17, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Нормы по защите госсекретов изменят в Казахстане
Депутаты Мажилиса рассмотрят поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, проект закона разработан по инициативе группы депутатов.
— Основной закон направлен на совершенствование закона РК «О деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан». Сопутствующий проект закона предусматривает нормы касающиеся защиты государственных секретов, а также нормы, направленные на профилактику и предотвращение правонарушений в части использования военной техники, — сообщила она.
