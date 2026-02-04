РУ
    10:17, 04 Февраль 2026

    Нормы по защите госсекретов изменят в Казахстане

    Депутаты Мажилиса рассмотрят поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Мажилис

    Как отметила депутат Мажилиса Айгуль Куспан, проект закона разработан по инициативе группы депутатов.

    — Основной закон направлен на совершенствование закона РК «О деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан». Сопутствующий проект закона предусматривает нормы касающиеся защиты государственных секретов, а также нормы, направленные на профилактику и предотвращение правонарушений в части использования военной техники, — сообщила она.

    Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О психологической деятельности».

