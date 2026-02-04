Психологов в Казахстане обяжут регистрироваться в специальном реестре

Как рассказал депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект формирует правовую основу осуществления психологической деятельности, обеспечивая системный и комплексный подход к регулированию данной сферы.

— В нем подробно раскрыты основные принципы и виды психологической деятельности, а также определяются рамки профессиональной психологической помощи. Все психологи будут регистрироваться в отдельном реестре, что позволит предотвращать деятельность лиц, которые занимаются этим незаконно, — отметил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создана единая цифровая платформа психологической диагностики и сопровождения, направленная на раннее выявление рисков, повышение доступности психологической помощи и усиление роли педагогов-психологов в системе защиты детства.