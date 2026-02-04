РУ
    09:46, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Психологов в Казахстане обяжут регистрироваться в специальном реестре

    Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О психологической деятельности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Как рассказал депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект формирует правовую основу осуществления психологической деятельности, обеспечивая системный и комплексный подход к регулированию данной сферы.

    — В нем подробно раскрыты основные принципы и виды психологической деятельности, а также определяются рамки профессиональной психологической помощи. Все психологи будут регистрироваться в отдельном реестре, что позволит предотвращать деятельность лиц, которые занимаются этим незаконно, — отметил мажилисмен.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане будет создана единая цифровая платформа психологической диагностики и сопровождения, направленная на раннее выявление рисков, повышение доступности психологической помощи и усиление роли педагогов-психологов в системе защиты детства.

    Данира Искакова
