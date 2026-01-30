Единую цифровую платформу психологической диагностики детей создадут в Казахстане
В Казахстане будет создана единая цифровая платформа психологической диагностики и сопровождения, направленная на раннее выявление рисков, повышение доступности психологической помощи и усиление роли педагогов-психологов в системе защиты детства, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Платформа будет создана в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.
— Новая платформа позволит системно выявлять психологические и поведенческие риски, отслеживать динамику состояния ребенка, а также обеспечивать непрерывное и адресное сопровождение детей, нуждающихся в поддержке. Цифровизация процессов позволит выстроить единый маршрут помощи ребенку, исключить дублирование функций между ведомствами и снизить профессиональную нагрузку на специалистов, — сообщили в Минпросвещения.
Концепция «Дети Казахстана» предусматривает комплексное усиление института педагогов-психологов и системы психологической безопасности детей.
В частности, планируется:
- введение часа педагога-психолога в организациях образования для развития социально-эмоциональных навыков детей;
- открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия;
- пересмотр единых профессиональных стандартов и квалификационных требований для педагогов-психологов по всей стране;
- обязательное повышение квалификации специалистов с учетом современных вызовов, включая работу с кризисными состояниями и цифровыми рисками;
- развитие института кейс-менеджмента, при котором педагог-психолог становится ключевым участником комплексного сопровождения ребенка и семьи;
- обязательное участие психологов в межведомственном реагировании, включая сопровождение пострадавших детей и свидетелей насилия, в том числе в рамках уголовного процесса;
Отмечается, что рализация мер позволит перейти от точечного реагирования к системной профилактике, повысить статус и профессиональную устойчивость педагогов-психологов, а также обеспечить каждому ребенку своевременную, профессиональную и непрерывную психологическую помощь независимо от региона проживания.
Ранее сообщалось, что психологическую помощь получили более 6,8 тысячи молодых алматинцев.