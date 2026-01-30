Единую цифровую платформу психологической диагностики детей создадут в Казахстане

Платформа будет создана в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

— Новая платформа позволит системно выявлять психологические и поведенческие риски, отслеживать динамику состояния ребенка, а также обеспечивать непрерывное и адресное сопровождение детей, нуждающихся в поддержке. Цифровизация процессов позволит выстроить единый маршрут помощи ребенку, исключить дублирование функций между ведомствами и снизить профессиональную нагрузку на специалистов, — сообщили в Минпросвещения.

Концепция «Дети Казахстана» предусматривает комплексное усиление института педагогов-психологов и системы психологической безопасности детей.

В частности, планируется:

введение часа педагога-психолога в организациях образования для развития социально-эмоциональных навыков детей;

открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия;

пересмотр единых профессиональных стандартов и квалификационных требований для педагогов-психологов по всей стране;

обязательное повышение квалификации специалистов с учетом современных вызовов, включая работу с кризисными состояниями и цифровыми рисками;

развитие института кейс-менеджмента, при котором педагог-психолог становится ключевым участником комплексного сопровождения ребенка и семьи;

обязательное участие психологов в межведомственном реагировании, включая сопровождение пострадавших детей и свидетелей насилия, в том числе в рамках уголовного процесса;

Отмечается, что рализация мер позволит перейти от точечного реагирования к системной профилактике, повысить статус и профессиональную устойчивость педагогов-психологов, а также обеспечить каждому ребенку своевременную, профессиональную и непрерывную психологическую помощь независимо от региона проживания.

Ранее сообщалось, что психологическую помощь получили более 6,8 тысячи молодых алматинцев.