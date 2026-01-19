РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:48, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Психологическую помощь получили более 6,8 тысячи молодых алматинцев

    Свыше 6,8 тысячи молодых жителей Алматы с начала прошлого года обратились за психологической помощью и консультационной поддержкой, сообщили в управлении молодежной политики города, передает агентство  Kazinform.

    психологическая помощь, психолог
    Фото: акимат Алматы

    Эта работа проводится по городским программам и помогает молодым людям справляться со стрессом, тревогой и эмоциональным выгоранием, а также легче адаптироваться к учебе, работе и жизненным трудностям. В первую очередь поддержка оказывается студентам, работающей молодежи, молодым людям из уязвимых категорий и тем, кто не учится и не работает (NEET).

    Психологическую помощь можно получить в городских комьюнити-центрах, учебных заведениях и на специальных консультационных площадках. Молодым людям предлагают индивидуальные и групповые консультации, занятия по управлению стрессом, встречи и тренинги, где учат лучше понимать свои эмоции и заботиться о ментальном здоровье.

    Параллельно в городе усилили работу по вопросам занятости молодежи. С начала года более 10,8 тысячи алматинцев получили консультации по трудоустройству, профориентации и развитию карьерных навыков — от составления резюме и подготовки к собеседованиям до подбора актуальных вакансий.

    — Психологическое благополучие — это основа устойчивого развития молодежи. Наша задача — сделать помощь доступной, своевременной и понятной, чтобы каждый молодой человек знал: он не остается один на один со своими трудностями, — отметил руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.

    Сколько стоят консультации специалистов по психическому здоровью в Казахстане — читайте в нашем материале. 

