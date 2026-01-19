Психологическую помощь получили более 6,8 тысячи молодых алматинцев

Эта работа проводится по городским программам и помогает молодым людям справляться со стрессом, тревогой и эмоциональным выгоранием, а также легче адаптироваться к учебе, работе и жизненным трудностям. В первую очередь поддержка оказывается студентам, работающей молодежи, молодым людям из уязвимых категорий и тем, кто не учится и не работает (NEET).

Психологическую помощь можно получить в городских комьюнити-центрах, учебных заведениях и на специальных консультационных площадках. Молодым людям предлагают индивидуальные и групповые консультации, занятия по управлению стрессом, встречи и тренинги, где учат лучше понимать свои эмоции и заботиться о ментальном здоровье.

Параллельно в городе усилили работу по вопросам занятости молодежи. С начала года более 10,8 тысячи алматинцев получили консультации по трудоустройству, профориентации и развитию карьерных навыков — от составления резюме и подготовки к собеседованиям до подбора актуальных вакансий.

— Психологическое благополучие — это основа устойчивого развития молодежи. Наша задача — сделать помощь доступной, своевременной и понятной, чтобы каждый молодой человек знал: он не остается один на один со своими трудностями, — отметил руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек.

