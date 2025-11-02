Где в Казахстане дороже лечить душу: обзор цен на услуги психологов

Психолог

По данным мониторинга регионального рынка услуг, самые доступные консультации психологов можно найти в Петропавловске и Талдыкоргане, где минимальная стоимость часа составляет 4 тысячи тенге.

В то же время самые высокие цены — в Астане, где стоимость консультации колеблется от 10 до 100 тысяч тенге в час.

Средний диапазон по стране — от 8 000 до 35 000 тенге за час, однако в мегаполисах и при обращении к специалистам с международной сертификацией цена может подниматься в несколько раз.

Фото: Kazinform

Психотерапевт

Услуги психотерапевтов, требующих медицинской лицензии и профильной подготовки, традиционно стоят дороже.

Минимальные расценки зафиксированы в Атырау и Шымкенте — от 5 тысяч тенге.

Максимальная стоимость отмечена в Алматы — до 50 тысяч тенге за час, и в Астане — до 45 тысяч тенге.

Средняя стоимость психотерапевтического часа по Казахстану составляет от 12 000 до 30 000 тенге.

Эксперты отмечают, что спрос на психологические и психотерапевтические услуги в стране стабильно растет. Все больше казахстанцев обращаются к специалистам не только в кризисных ситуациях, но и для профилактики эмоционального выгорания и личностного развития.

Рост цен объясняется увеличением числа частных практик, расширением онлайн-консультаций и внедрением международных методик терапии.

При этом в регионах остаются востребованы бюджетные форматы помощи — групповые сессии, школьные и корпоративные психологи, а также онлайн-консультации с фиксированной ставкой.

Ранее сообщалось, что с начала года более 21 тысячи казахстанцев получили помощь в Центрах психологической поддержки.