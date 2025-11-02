РУ
    13:11, 02 Ноябрь 2025

    Где в Казахстане дороже лечить душу: обзор цен на услуги психологов

    Стоимость часа консультации специалистов по психическому здоровью в Казахстане заметно варьируется в зависимости от региона. Разница между минимальными и максимальными ценами достигает десятикратного уровня — от 4 тысяч до 100 тысяч тенге за час, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Психолог

    По данным мониторинга регионального рынка услуг, самые доступные консультации психологов можно найти в Петропавловске и Талдыкоргане, где минимальная стоимость часа составляет 4 тысячи тенге.

    В то же время самые высокие цены — в Астане, где стоимость консультации колеблется от 10 до 100 тысяч тенге в час.

    Средний диапазон по стране — от 8 000 до 35 000 тенге за час, однако в мегаполисах и при обращении к специалистам с международной сертификацией цена может подниматься в несколько раз.

    а
    Фото: Kazinform

    Психотерапевт

    Услуги психотерапевтов, требующих медицинской лицензии и профильной подготовки, традиционно стоят дороже.

    Минимальные расценки зафиксированы в Атырау и Шымкенте — от 5 тысяч тенге.

    Максимальная стоимость отмечена в Алматы — до 50 тысяч тенге за час, и в Астане — до 45 тысяч тенге.

    Средняя стоимость психотерапевтического часа по Казахстану составляет от 12 000 до 30 000 тенге.

    Эксперты отмечают, что спрос на психологические и психотерапевтические услуги в стране стабильно растет. Все больше казахстанцев обращаются к специалистам не только в кризисных ситуациях, но и для профилактики эмоционального выгорания и личностного развития.

    Рост цен объясняется увеличением числа частных практик, расширением онлайн-консультаций и внедрением международных методик терапии.

    При этом в регионах остаются востребованы бюджетные форматы помощи — групповые сессии, школьные и корпоративные психологи, а также онлайн-консультации с фиксированной ставкой.

    Ранее сообщалось, что с начала года более 21 тысячи казахстанцев получили помощь в Центрах психологической поддержки. 

    Айзада Агильбаева
