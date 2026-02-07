Позиции и нормы нашей новой Конституции станут ориентиром и для других стран — Ерлан Карин

Государственный советник отметил, что в последнее время развиваются принципиально новые направления, такие как цифровизация и цифровые технологии. Многие страны учитывают подобные новшества и разрабатывают механизмы их закрепления в конституционно-правовой системе.

— Наша страна одной из первых внедряет норму о защите цифровых данных в Основной закон. В статье 21 пункте 1 говорится: «Гарантируется право на неприкосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну, включая защиту персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования с применением цифровых технологий», — пояснил он.

Аналогично, во втором пункте той же статьи закреплено: «Конфиденциальность личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, включая сообщения, передаваемые с использованием цифровых технологий, охраняются законом».

Кроме того, впервые в Конституции преамбула и несколько статей определяют науку и инновации как стратегическое направление деятельности государства.

Принятие на конституционном уровне известного правила «Миранды» стало важным новшеством для всей правовой системы региона. Это повышает правовую защиту граждан и вводит новые требования к работе органов правопорядка. Включение нормы демонстрирует, что уголовная политика Казахстана смещается с карательной модели к гуманистической.

Введение однопалатного Парламента, института вице-президента, Халық кеңесі как высшего консультативного органа, а также Конституционного суда — по сравнению с политическими системами многих стран — является важным политическим инновационным шагом. Инициатива о реализации конституционных изменений, предложенных Президентом, исключительно через всенародный референдум также является значимым решением для региона.

— Установление единого срока для ряда высокопоставленных должностных лиц также является важным новшеством проекта Конституции. Помимо президента, прокурор, председатель Верховного суда и председатель Конституционного суда избираются на один срок. Это способствует обновлению управляющей элиты, привлечению новых кадров. Такая норма встречается не во всех Конституциях и может служить примером для других стран. Она также согласуется с нормой, введенной на референдуме 2022 года, запрещающей близким родственникам президента занимать государственные и руководящие должности в квазигосударственном секторе, — пояснил Ерлан Карин.

Права женщин, права детей, охрана природы, волонтерство, ответственность родителей и другие новые требования, ценности и стандарты, возникшие в процессе общественного развития, также закреплены в новой Конституции.

— Таким образом, через новую Конституцию Казахстан создает конституционную модель, отвечающую современным требованиям и привлекающую внимание на международной арене. Иными словами, копирование Конституций других стран — не наш путь. Напротив, в будущем Казахстан с помощью новой Конституции станет самостоятельным примером и ориентиром для других государств, — отметил Ерлан Карин.

Отметим, что на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.