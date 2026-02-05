Казахстан и Пакистан планируют довести товарооборот до одного миллиарда долларов в год

— Сегодня мы договорились приложить все усилия для того, чтобы довести товарооборот до 1 миллиарда долларов в год в течение следующих двух лет. Сегодня мы также условились сделать все, что в наших силах, для достижения этой цели даже раньше. Я очень признателен моему дорогому брату за приглашение посетить братский Казахстан в этом году. Принимаю это приглашение с чувством огромной радости и благодарности. Мы решили создать двустороннюю рабочую группу, которой будет поручено разработать пятилетнюю программу по расширению нашего общего торгового и инвестиционного портфеля, — сказал Шахбаз Шариф.

По итогам казахско-пакистанского бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих документов на сумму около 200 млн долларов. Соглашения направлены на расширение казахско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации и инфраструктуры.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами.