РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Агрегаторы такси начали подключать к услугам инватакси в Казахстане

    В Казахстане внедряют новый механизм оказания услуги инватакси с привлечением агрегаторов такси. Пилотный проект Министерства труда и социальной защиты населения РК с начала 2026 года уже позволил оказать услугу 38,5 тыс. раз в Астане и Алматы, передает агентство Кazinform.

    инватакси
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    По данным ведомства, по итогам 2025 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 489,8 тыс. раз.

    Ранее Минтруда совместно с акиматами приняло решение изменить механизм предоставления услуги для повышения ее качества и оперативности. Действующие правила предусматривают ряд ограничений. Например, гражданам необходимо записываться на поездку по телефону за сутки, что вынуждает заранее планировать маршруты, ожидать подачу транспорта, а также сталкиваться с нехваткой специализированных автомобилей.

    Для упрощения доступа был инициирован пилотный проект по привлечению агрегаторов такси. Участникам проекта предложили работать без удержания комиссии с оплаты поездок. На безвозмездной основе к пилоту присоединилась компания Яндекс.

    Теперь получатели услуги могут заказывать поездки на легковых автомобилях через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстрее подобрать автомобиль, отслеживать статус заказа онлайн и контролировать выполненные поездки. В приложении также внедрён экран специальных возможностей, где пассажиры могут заранее предупредить водителя об особенностях поездки. Водителям, в свою очередь, направляются инструкции, например, по оказанию помощи при посадке и высадке пассажиров.

    В 2026 году проект продолжается в пилотном режиме с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью в Астане и Алматы. В дальнейшем планируется распространить эту практику на другие регионы страны.

    Напомним, что инватакси в Алматы теперь работает круглосуточно.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Такси Астана Лица с инвалидностью Алматы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают