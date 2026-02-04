Агрегаторы такси начали подключать к услугам инватакси в Казахстане

По данным ведомства, по итогам 2025 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 489,8 тыс. раз.

Ранее Минтруда совместно с акиматами приняло решение изменить механизм предоставления услуги для повышения ее качества и оперативности. Действующие правила предусматривают ряд ограничений. Например, гражданам необходимо записываться на поездку по телефону за сутки, что вынуждает заранее планировать маршруты, ожидать подачу транспорта, а также сталкиваться с нехваткой специализированных автомобилей.

Для упрощения доступа был инициирован пилотный проект по привлечению агрегаторов такси. Участникам проекта предложили работать без удержания комиссии с оплаты поездок. На безвозмездной основе к пилоту присоединилась компания Яндекс.

Теперь получатели услуги могут заказывать поездки на легковых автомобилях через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстрее подобрать автомобиль, отслеживать статус заказа онлайн и контролировать выполненные поездки. В приложении также внедрён экран специальных возможностей, где пассажиры могут заранее предупредить водителя об особенностях поездки. Водителям, в свою очередь, направляются инструкции, например, по оказанию помощи при посадке и высадке пассажиров.

В 2026 году проект продолжается в пилотном режиме с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью в Астане и Алматы. В дальнейшем планируется распространить эту практику на другие регионы страны.

Напомним, что инватакси в Алматы теперь работает круглосуточно.