    22:30, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Инватакси в Алматы теперь будет работать круглосуточно

    В Алматы благодаря вмешательству прокуратуры Наурызбайского района удалось восстановить права людей с ограниченными возможностями на круглосуточное пользование услугами инватакси, передает Kazinform со ссылкой на надзорный орган города. 

    инватакси
    Фото: мәслихат Алматы

    — В городе Алматы потребителями услуг инватакси являются 3 100 человек с ограниченными возможностями, активных 2 215 пользователей. Анализ прокуратуры показал доступность перевозок только в дневное время, в ночное время пользователи были лишены доступа к этой услуге.

    Ограничение по времени создавало существенные трудности для граждан в вечерние и ночные часы — например, для поездок в медицинские учреждения, в экстренных ситуациях или участия в общественной жизни.

    По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом подписаны дополнительные соглашения к договорам, услуги инватакси для 2 215 граждан с ограниченными возможностями стали доступны и в ночное время, — говорится в сообщении.

    Таким образом обеспечен равный доступ к данной услуге, восстановлена социальная справедливость, отмечают в прокуратуре Алматы. 

    Ранее сообщалось, что более 99 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате. 

     

