Инватакси в Алматы теперь будет работать круглосуточно
В Алматы благодаря вмешательству прокуратуры Наурызбайского района удалось восстановить права людей с ограниченными возможностями на круглосуточное пользование услугами инватакси, передает Kazinform со ссылкой на надзорный орган города.
— В городе Алматы потребителями услуг инватакси являются 3 100 человек с ограниченными возможностями, активных 2 215 пользователей. Анализ прокуратуры показал доступность перевозок только в дневное время, в ночное время пользователи были лишены доступа к этой услуге.
Ограничение по времени создавало существенные трудности для граждан в вечерние и ночные часы — например, для поездок в медицинские учреждения, в экстренных ситуациях или участия в общественной жизни.
По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом подписаны дополнительные соглашения к договорам, услуги инватакси для 2 215 граждан с ограниченными возможностями стали доступны и в ночное время, — говорится в сообщении.
Таким образом обеспечен равный доступ к данной услуге, восстановлена социальная справедливость, отмечают в прокуратуре Алматы.
