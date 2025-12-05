Инватакси в Алматы теперь будет работать круглосуточно

— В городе Алматы потребителями услуг инватакси являются 3 100 человек с ограниченными возможностями, активных 2 215 пользователей. Анализ прокуратуры показал доступность перевозок только в дневное время, в ночное время пользователи были лишены доступа к этой услуге.

Ограничение по времени создавало существенные трудности для граждан в вечерние и ночные часы — например, для поездок в медицинские учреждения, в экстренных ситуациях или участия в общественной жизни.

По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом подписаны дополнительные соглашения к договорам, услуги инватакси для 2 215 граждан с ограниченными возможностями стали доступны и в ночное время, — говорится в сообщении.