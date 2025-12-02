Заочный формат установления инвалидности: как работает новая система

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено 99,6 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам.

В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

— Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями. В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы, — говорится в сообщении.

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

Переход на заочное освидетельствование:

устраняет административные и бюрократические барьеры;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.

Ранее сообщалось, что Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется разработка модели искусственного интеллекта, которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности.