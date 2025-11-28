РУ
    11:52, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ будут использовать при установлении степени инвалидности

    Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется разработка модели искусственного интеллекта (далее — ИИ), которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

    Как говорится в сообщении, искусственный интеллект будет применяться в качестве системы распознания и структурирования данных из медицинских документов, что позволит автоматизировать такие процессы, как определение полноты представленных данных, сопоставление диагнозов со степенью утраты трудоспособности (согласно международной классификации болезней) и также рекомендовать итоговое решение.

    Внедрение данного инструмента поможет обеспечить прозрачность процедур, на всех этапах будет исключен человеческий фактор, минимизированы коррупционные риски при определении группы инвалидности.

    Сейчас проводится обучение модели ИИ, а также работа по интеграции информационных систем для предоставления электронных документов, оцифровке и передаче структурированных данных всех лечебно-диагностических, лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз.

    По завершению подготовительного этапа планируется проведение апробации нового формата оказания освидетельствования в пилотном режиме.

    Ранее сообщалось, что AI-офицер АФМ обучит студентов методам защиты от цифрового мошенничества. 

