РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:42, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    AI-офицер АФМ обучит студентов методам защиты от цифрового мошенничества

    В вузах Казахстана пройдет обучение азам цифровой безопасности с использованием AI-офицера АФМ — AI_DOSa, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

    AI офицер, ИИ, искусственный интеллект
    Фото: freepik.com

    — В рамках нарратива «Закон и порядок» с 12 по 27 ноября 2025 года АФМ запускает серию уроков по цифровой безопасности. Участники смогут ознакомиться с новыми методами защиты от цифрового мошенничества. В частности, студенты узнают, как защитить свой смартфон от киберугроз, распознать фишинговые ссылки и вредоносные приложения. Также сотрудники АФМ расскажут об угрозах дипфейков и дадут практические советы по цифровой безопасности, - говорится в сообщении.

    Активные участники получат памятные подарки, а для подписчиков социальных сетей АФМ предусмотрены тематические конкурсы с призами, подчеркивают организаторы.

    Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения

    Теги:
    Интернет-мошенничество Искусственный интеллект АФМ ИИ
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают