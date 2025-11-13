AI-офицер АФМ обучит студентов методам защиты от цифрового мошенничества
В вузах Казахстана пройдет обучение азам цифровой безопасности с использованием AI-офицера АФМ — AI_DOSa, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
— В рамках нарратива «Закон и порядок» с 12 по 27 ноября 2025 года АФМ запускает серию уроков по цифровой безопасности. Участники смогут ознакомиться с новыми методами защиты от цифрового мошенничества. В частности, студенты узнают, как защитить свой смартфон от киберугроз, распознать фишинговые ссылки и вредоносные приложения. Также сотрудники АФМ расскажут об угрозах дипфейков и дадут практические советы по цифровой безопасности, - говорится в сообщении.
Активные участники получат памятные подарки, а для подписчиков социальных сетей АФМ предусмотрены тематические конкурсы с призами, подчеркивают организаторы.
Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения