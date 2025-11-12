Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане
Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление вступит в силу 20 ноября этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ обязывает госорганы и подведомственные организации регулярно — дважды в год — отчитываться о выполнении мер перед Агентством по финансовому мониторингу. Само агентство будет направлять сводные данные в Правительство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основные направления работы
— Борьба с использованием подставных лиц («дропов»).
Будут разработаны типологии таких схем и признаки подозрительных операций для банков. Кроме того, стартует информационная кампания «Не стань дропом!» с участием госорганов и финансовых организаций.
— Контроль внешнеэкономических операций.
Планируется анализ сделок с фиктивными контрактами и 100-процентной предоплатой без ввоза товаров. Для банков подготовят рекомендации по оценке экономической целесообразности подобных операций.
— Мониторинг обналичивания средств.
АФМ создаст методику расчета объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, и внедрит систему регулярного мониторинга. Банки будут обязаны учитывать признаки подозрительности таких операций.
— Финансовые операции с займами.
Будут определены признаки фиктивных займов, включая анализ графиков выплат, источников финансирования и сумм.
— Цифровые активы и криптовалюты.
Предусмотрены меры по блокировке нелицензированных криптоплатформ и созданию реестра рисковых криптокошельков. Планируется сбор статистики по уголовным делам, связанным с использованием цифровых активов, а также проведение кампании о рисках их применения в преступных целях.
— Недвижимость и предметы роскоши.
Для банков, нотариусов и риэлторов разработают рекомендации по проверке реальных владельцев недвижимости и источников средств. Ведется работа над методикой выявления необоснованного богатства, например, покупки элитного жилья без подтвержденных доходов.
Также усилят контроль сделок с драгоценными металлами, ювелирными изделиями и предметами роскоши.
— Юридические лица и офшорные структуры.
Будет создан профиль юридических лиц для оценки рисков вовлечения в отмывание денег. Отдельно разработают типологию использования трастов и иностранных структур в преступных схемах.
— Гемблинг и другие рисковые сферы.
Планируется интеграция технических систем организаторов игорного бизнеса для усиления прозрачности операций.
— Противодействие финансированию оружия массового уничтожения.
Будет выработана стратегия по предотвращению таких случаев и обучающий курс для специалистов.
Ранее в Казахстане изменили критерии оценки степени риска в борьбе с отмыванием доходов.