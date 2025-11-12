Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане

Документ обязывает госорганы и подведомственные организации регулярно — дважды в год — отчитываться о выполнении мер перед Агентством по финансовому мониторингу. Само агентство будет направлять сводные данные в Правительство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Основные направления работы

— Борьба с использованием подставных лиц («дропов»).

Будут разработаны типологии таких схем и признаки подозрительных операций для банков. Кроме того, стартует информационная кампания «Не стань дропом!» с участием госорганов и финансовых организаций.

— Контроль внешнеэкономических операций.

Планируется анализ сделок с фиктивными контрактами и 100-процентной предоплатой без ввоза товаров. Для банков подготовят рекомендации по оценке экономической целесообразности подобных операций.

— Мониторинг обналичивания средств.

АФМ создаст методику расчета объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, и внедрит систему регулярного мониторинга. Банки будут обязаны учитывать признаки подозрительности таких операций.

— Финансовые операции с займами.

Будут определены признаки фиктивных займов, включая анализ графиков выплат, источников финансирования и сумм.

— Цифровые активы и криптовалюты.

Предусмотрены меры по блокировке нелицензированных криптоплатформ и созданию реестра рисковых криптокошельков. Планируется сбор статистики по уголовным делам, связанным с использованием цифровых активов, а также проведение кампании о рисках их применения в преступных целях.

— Недвижимость и предметы роскоши.

Для банков, нотариусов и риэлторов разработают рекомендации по проверке реальных владельцев недвижимости и источников средств. Ведется работа над методикой выявления необоснованного богатства, например, покупки элитного жилья без подтвержденных доходов.

Также усилят контроль сделок с драгоценными металлами, ювелирными изделиями и предметами роскоши.

— Юридические лица и офшорные структуры.

Будет создан профиль юридических лиц для оценки рисков вовлечения в отмывание денег. Отдельно разработают типологию использования трастов и иностранных структур в преступных схемах.

— Гемблинг и другие рисковые сферы.

Планируется интеграция технических систем организаторов игорного бизнеса для усиления прозрачности операций.

— Противодействие финансированию оружия массового уничтожения.

Будет выработана стратегия по предотвращению таких случаев и обучающий курс для специалистов.

Ранее в Казахстане изменили критерии оценки степени риска в борьбе с отмыванием доходов.