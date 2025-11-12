РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:17, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане

    Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление вступит в силу 20 ноября этого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов утвердили в Казахстане
    Фото: Pexels

    Документ обязывает госорганы и подведомственные организации регулярно — дважды в год — отчитываться о выполнении мер перед Агентством по финансовому мониторингу. Само агентство будет направлять сводные данные в Правительство не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

    Основные направления работы

    — Борьба с использованием подставных лиц («дропов»).

    Будут разработаны типологии таких схем и признаки подозрительных операций для банков. Кроме того, стартует информационная кампания «Не стань дропом!» с участием госорганов и финансовых организаций.

    — Контроль внешнеэкономических операций.

    Планируется анализ сделок с фиктивными контрактами и 100-процентной предоплатой без ввоза товаров. Для банков подготовят рекомендации по оценке экономической целесообразности подобных операций.

    — Мониторинг обналичивания средств.

    АФМ создаст методику расчета объемов обналичивания денег, полученных преступным путем, и внедрит систему регулярного мониторинга. Банки будут обязаны учитывать признаки подозрительности таких операций.

    — Финансовые операции с займами.

    Будут определены признаки фиктивных займов, включая анализ графиков выплат, источников финансирования и сумм.

    — Цифровые активы и криптовалюты.

    Предусмотрены меры по блокировке нелицензированных криптоплатформ и созданию реестра рисковых криптокошельков. Планируется сбор статистики по уголовным делам, связанным с использованием цифровых активов, а также проведение кампании о рисках их применения в преступных целях.

    — Недвижимость и предметы роскоши.

    Для банков, нотариусов и риэлторов разработают рекомендации по проверке реальных владельцев недвижимости и источников средств. Ведется работа над методикой выявления необоснованного богатства, например, покупки элитного жилья без подтвержденных доходов.

    Также усилят контроль сделок с драгоценными металлами, ювелирными изделиями и предметами роскоши.

    — Юридические лица и офшорные структуры.

    Будет создан профиль юридических лиц для оценки рисков вовлечения в отмывание денег. Отдельно разработают типологию использования трастов и иностранных структур в преступных схемах.

    — Гемблинг и другие рисковые сферы.

    Планируется интеграция технических систем организаторов игорного бизнеса для усиления прозрачности операций.

    — Противодействие финансированию оружия массового уничтожения.

    Будет выработана стратегия по предотвращению таких случаев и обучающий курс для специалистов.

    Ранее в Казахстане изменили критерии оценки степени риска в борьбе с отмыванием доходов.

     

    Теги:
    Коррупция Возврат активов АФМ Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают