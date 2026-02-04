Проект новой Конституции расширяет права граждан — депутат Мажилиса

— Магеррам Мамедович, вы только что вернулись с очередного заседания Конституционной комиссии. Что сегодня обсуждалось?

— Комиссия продолжает системную работу по рассмотрению предложений, поступающих от граждан. На сегодняшний день их более двух тысяч, и они продолжают поступать через портал eGov, общественные организации и политические партии. Все предложения внимательно анализируются на заседаниях комиссии.

— Насколько активно в этот процесс вовлечено профессиональное сообщество?

— Очень активно. Свои предложения направляют адвокаты, юристы, представители профессиональных ассоциаций. В проекте новой Конституции предусмотрено конституционное закрепление адвокатской деятельности, что является серьезным шагом вперед. Ранее в Конституции был закреплен статус прокуратуры как государственного органа, теперь же на конституционном уровне обеспечивается и независимость адвокатуры. Это важный баланс и значимое достижение для правовой системы.

— Не является ли избыточным включение таких норм именно в Конституцию?

— Конституция — это основной закон, определяющий архитектуру государства и базовые ценности общества. Каждый ее раздел имеет значение. Особенно важна преамбула — она задает вектор развития страны, отражает волю народа, ценности и ориентиры будущего. Не случайно говорят, что Конституция начинается с преамбулы.

— Вы ранее поднимали вопрос о недопустимости обратной силы закона. Как он отражен в проекте?

— В проекте Конституции закрепляется принцип, согласно которому законы или вводящие новые обязательства не имеют обратной силы, если они ухудшают положение граждан при этом. В то же время нормы, смягчающие ответственность или улучшающие положение граждан, могут применяться ретроактивно. Это соответствует принципам справедливости и гуманизма. Например, если новым законом сокращается срок наказания, он должен применяться и к тем, кто уже отбывает наказание.

— Какую работу в этом направлении ведет ваша партия?

— Народная партия Казахстана активно участвует в процессе реформ с самого начала. Мы собираем предложения в регионах, проводим разъяснительные встречи, работаем с партийным активом. Многие инициативы нашей партии нашли отражение в проекте Конституции.

— В частности, речь идет о праве на труд?

— Да. В проекте закрепляется не просто свобода труда, но и обязанность государства создавать условия для реализации права на работу. Это важная социальная норма, подчеркивающая ответственность государства перед гражданами.

— Как вы оцениваете идею однопалатного Парламента?

— С учетом современных реалий однопалатный Парламент может повысить эффективность законотворческого процесса. При плотной повестке и необходимости оперативного принятия решений двухпалатная система иногда замедляет процесс. При этом однопалатный Парламент усиливает партийную конкуренцию и ответственность политических сил.

— Насколько, по вашему мнению, общество поддерживает конституционные изменения?

— Граждане Казахстана активно вовлечены в процесс реформ. С 2022 года последовательно внедряются политические преобразования, направленные на расширение участия общества в принятии государственных решений. Только в рамках парламентской реформы поступило более 60 тысяч предложений, по конституционной реформе — свыше 1,6 тысячи. Это говорит о высоком общественном запросе на изменения.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.