Гражданин Афганистана выдал себя за казаха, чтобы получить 20 млн тенге в Павлодаре

В прокуратуре Павлодарской области сообщили о том, что в рамках расследование уголовного дела по факту хищения инициировано досудебное производство о конфискации имущества. Отмечается, что гражданин Афганистана предоставил заведомо ложные сведения и документы о том, что он казах и таким образом смог получить от государства крупную сумму денег.

— На указанные денежные средства приобретена квартира стоимостью 20 миллионов тенге. В целях недопущения легализации преступных доходов, по ходатайству органов прокуратуры судом принято решение о конфискации имущества в доход государства. Судебный акт не вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Вместе с тем, ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества.

