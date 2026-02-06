РУ
    22:34, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Гражданин Афганистана выдал себя за казаха, чтобы получить 20 млн тенге в Павлодаре

    Хищение 20 миллионов тенге произошло при реализации государственной программы переселения кандасов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    прокуратура
    Коллаж прокуратуры ЗКО

    В прокуратуре Павлодарской области сообщили о том, что в рамках расследование уголовного дела по факту хищения инициировано досудебное производство о конфискации имущества. Отмечается, что гражданин Афганистана предоставил заведомо ложные сведения и документы о том, что он казах и таким образом смог получить от государства крупную сумму денег. 

    — На указанные денежные средства приобретена квартира стоимостью 20 миллионов тенге. В целях недопущения легализации преступных доходов, по ходатайству органов прокуратуры судом принято решение о конфискации имущества в доход государства. Судебный акт не вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

    Вместе с тем, ведется расследование уголовного дела по факту мошенничества. 

    Ранее мы рассказывали сколько кандасов переехало в Казахстан в 2025 году.

    Артём Викторов
    Автор
