Сколько кандасов переехало в Казахстан в прошлом году

Согласно информации, содержащейся в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на запрос агентства Kazinform, в распределении переселенцев лидирующие позиции занимают северные регионы страны. В частности, показатели по регионам выглядят следующим образом:

в Павлодарскую область переехали 2 190 человек,

в Северо-Казахстанскую область — 2 176 человек,

в Восточно-Казахстанскую область — 774 человека,

в Костанайскую область — 651 человек,

в область Абай — 508 человек,

в Акмолинскую область — 300 человек,

в Атыраускую область — 103 человека,

в область Улытау — 103 человека,

в Карагандинскую область — 38 человек.

Сообщается также, что прибывшие в Казахстан переселенцы и кандасы прибыли из следующих государств:

из Китая — 853 человека,

из Узбекистана — 720 человек,

из Монголии — 459 человек,

из Российской Федерации — 103 человека,

из Туркменистана — 64 человека,

из других стран — 35 человек.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в результате реализуемых мер отрицательное миграционное сальдо в регионах расселения по сравнению с 2019 годом сократилось на 36 процентов. Принятые меры способствуют расширению и улучшению социальной и жилищной поддержки, оказываемой переселенцам и кандасам.

Отметим, что в 2025 году через портал Migration.enbek.kz было обработано 18 639 заявлений на переезд в Республику Казахстан.

Ранее сообщалось, что с 1991 года в республику вернулись 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.