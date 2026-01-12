РУ
    Сколько кандасов переехало в Казахстан в прошлом году

    В 2025 году в Казахстан переехали 6 843 человека. Из них 2 234 человека относятся к категории кандасов, остальные являются переселенцами, передает Kazinform.

    Былтыр Қазақстанға қанша қандас көшіп келді
    Коллаж: Kazinform

    Согласно информации, содержащейся в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на запрос агентства Kazinform, в распределении переселенцев лидирующие позиции занимают северные регионы страны. В частности, показатели по регионам выглядят следующим образом:

    • в Павлодарскую область переехали 2 190 человек,
    • в Северо-Казахстанскую область — 2 176 человек,
    • в Восточно-Казахстанскую область — 774 человека,
    • в Костанайскую область — 651 человек,
    • в область Абай — 508 человек,
    • в Акмолинскую область — 300 человек,
    • в Атыраускую область — 103 человека,
    • в область Улытау — 103 человека,
    • в Карагандинскую область — 38 человек.

    Сообщается также, что прибывшие в Казахстан переселенцы и кандасы прибыли из следующих государств:

    • из Китая — 853 человека,
    • из Узбекистана — 720 человек,
    • из Монголии — 459 человек,
    • из Российской Федерации — 103 человека,
    • из Туркменистана — 64 человека,
    • из других стран — 35 человек.

    Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в результате реализуемых мер отрицательное миграционное сальдо в регионах расселения по сравнению с 2019 годом сократилось на 36 процентов. Принятые меры способствуют расширению и улучшению социальной и жилищной поддержки, оказываемой переселенцам и кандасам.

    Отметим, что в 2025 году через портал Migration.enbek.kz было обработано 18 639 заявлений на переезд в Республику Казахстан.

    Ранее сообщалось, что с 1991 года в республику вернулись 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов. 

