Сколько кандасов переехало в Казахстан в прошлом году
В 2025 году в Казахстан переехали 6 843 человека. Из них 2 234 человека относятся к категории кандасов, остальные являются переселенцами, передает Kazinform.
Согласно информации, содержащейся в официальном ответе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан на запрос агентства Kazinform, в распределении переселенцев лидирующие позиции занимают северные регионы страны. В частности, показатели по регионам выглядят следующим образом:
- в Павлодарскую область переехали 2 190 человек,
- в Северо-Казахстанскую область — 2 176 человек,
- в Восточно-Казахстанскую область — 774 человека,
- в Костанайскую область — 651 человек,
- в область Абай — 508 человек,
- в Акмолинскую область — 300 человек,
- в Атыраускую область — 103 человека,
- в область Улытау — 103 человека,
- в Карагандинскую область — 38 человек.
Сообщается также, что прибывшие в Казахстан переселенцы и кандасы прибыли из следующих государств:
- из Китая — 853 человека,
- из Узбекистана — 720 человек,
- из Монголии — 459 человек,
- из Российской Федерации — 103 человека,
- из Туркменистана — 64 человека,
- из других стран — 35 человек.
Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в результате реализуемых мер отрицательное миграционное сальдо в регионах расселения по сравнению с 2019 годом сократилось на 36 процентов. Принятые меры способствуют расширению и улучшению социальной и жилищной поддержки, оказываемой переселенцам и кандасам.
Отметим, что в 2025 году через портал Migration.enbek.kz было обработано 18 639 заявлений на переезд в Республику Казахстан.
Ранее сообщалось, что с 1991 года в республику вернулись 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.