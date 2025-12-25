Более 14 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2025 года

44,5% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 43,6% — из КНР, 4,1% — из Туркменистана, 3% — из Монголии, 2,5% — из России и 2,3% — из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершенолетние — 34% и пенсионеры — 8,6%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 27,6% среднее специальное образование, 51,1% общее среднее образование и 6,3% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 декабря 2025 года в регионы расселения переселено 2 218 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1279 кандасам. В частности, 356 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан утвердил региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год.