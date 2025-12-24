Казахстан утвердил региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год
Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения РК 12 декабря 2025 года подписал приказ, который определяет региональные квоты на прием кандасов и переселенцев в 2026 году, передает агентство Kazinform.
На 2026 год установлены следующие региональные квоты:
- региональная квота приема кандасов в количестве 2281 человека;
- региональная квота приема переселенцев в количестве 5997 человек.
Приказ вступает в силу с 24 декабря 2025 года.
В 2025 году региональная квота на прием кандасов и переселенцев составила всего 9653 человека. Из них 2309 человек предназначались для кандасов, а 7344 — для переселенцев.
