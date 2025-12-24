РУ
    Казахстан утвердил региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год

    Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения РК 12 декабря 2025 года подписал приказ, который определяет региональные квоты на прием кандасов и переселенцев в 2026 году, передает агентство Kazinform.

    кандасы, переселенцы
    Фото: pixabay

    На 2026 год установлены следующие региональные квоты:

    • региональная квота приема кандасов в количестве 2281 человека;
    • региональная квота приема переселенцев в количестве 5997 человек.

    Приказ вступает в силу с 24 декабря 2025 года.

    В 2025 году региональная квота на прием кандасов и переселенцев составила всего 9653 человека. Из них 2309 человек предназначались для кандасов, а 7344 — для переселенцев.

    Ранее сообщалось, сколько переселенцев с юга на север Казахстана вернулись обратно. 

    Напомним, что лица с инвалидностью и кандасы могут получить гранты на развитие бизнеса. Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. 

