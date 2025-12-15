Сколько переселенцев с юга на север Казахстана вернулись обратно

— По данным Бюро национальной статистики за девять месяцев 2025 года, 1 326 000 человек сменили место жительства. Из них между областями переселились 619 тысяч человек. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 080 000 человек). На сегодня добровольное переселение из южных регионов в северные является одной из основных мер, направленных на перераспределение трудовых ресурсов и оказание помощи в трудоустройстве людям, ищущим работу, безработным. Например, с начала реализации программы в северные регионы пересилились 66,2 тысячи человек. Из них 3,6 тысячи человек или 6% вернулись назад, — сообщается в ответе Минтруда.