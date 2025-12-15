Сколько переселенцев с юга на север Казахстана вернулись обратно
Из 66,2 тысячи человек, переселившихся из южных регионов Казахстана в северные, 3,6 тысячи вернулись назад. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения РК в ответе на запрос депутата Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazіnform.
— По данным Бюро национальной статистики за девять месяцев 2025 года, 1 326 000 человек сменили место жительства. Из них между областями переселились 619 тысяч человек. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (1 080 000 человек). На сегодня добровольное переселение из южных регионов в северные является одной из основных мер, направленных на перераспределение трудовых ресурсов и оказание помощи в трудоустройстве людям, ищущим работу, безработным. Например, с начала реализации программы в северные регионы пересилились 66,2 тысячи человек. Из них 3,6 тысячи человек или 6% вернулись назад, — сообщается в ответе Минтруда.
Министерство также сообщает, что меры по регулированию миграции сократили отрицательное сальдо миграции в регионах с уменьшающимся населением.
— Благодаря мерам, принимаемым в сфере миграции, появилась возможность снизить уровень отрицательного сальдо миграции в регионах миграции, по сравнению с 2019 годом, на 36% или на минус 19 тысяч человек (минус 53 тысячи человек), — сообщило ведомство.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана возникла угроза депопуляции.