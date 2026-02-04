Приговор по делу о незаконной регистрации более 1,4 тысячи грузовых авто вынесли в Жетысу

Фигурантом уголовного процесса стал 21 человек, в том числе сотрудники спецЦОНов Алматинской области и области Жетысу, представители административной полиции, а также посредники. Приговор огласили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

Как установил суд, восемь подсудимых выступали организаторами преступной схемы, остальные участвовали в ней по предварительному сговору. Они занимались фальсификацией документов, вносили ложные сведения в государственные базы данных и незаконно регистрировали грузовые автомобили.

Уголовное дело насчитывало 270 томов и рассматривалось по статьям 206 части 3, 385, 262 части 3 и 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Следствием установлено, что в 2020–2021 годах в Карасайском спецЦОНе Алматинской области подсудимые незаконно легализовали грузовики, ввезенные из-за рубежа. За деньги, полученные через посредников, они подделывали квитанции об оплате обязательных сборов и оформляли транспортные средства. Всего таким образом было зарегистрировано 904 автомобиля. Ущерб государству превысил 5,6 млрд тенге.

Кроме того, с 31 октября 2022 года по 20 февраля 2023 года аналогичная преступная схема действовала в Сарканском районе области Жетысу. Организованную преступную группу возглавлял один из подсудимых. В её состав вошли сотрудники ЦОН, административной полиции и посредники. За этот период было незаконно оформлено 481 транспортное средство, а сумма ущерба составила 3,7 млрд тенге.

В совокупности государству причинен ущерб более чем на девять миллиардов тенге.

Государственный обвинитель — прокурор Рустем Смагулов — просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 14 лет. Представители потерпевшей стороны поддержали позицию прокуратуры, указав на масштаб преступной деятельности и тяжесть её последствий.

Суд, изучив представленные доказательства, признал всех подсудимых виновными.

— С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 12 лет, — сообщил председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу Бакыт Ермаханов.

Он также отметил, что отбывать наказание осужденные будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной и средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток.

Ранее сообщалось, что суд в Семее признал участников организованной преступной группы виновными в хищении золотосодержащей руды на сумму свыше четырех млрд тенге.