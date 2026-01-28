Кража золота на миллиарды: суд вынес приговор участникам ОПГ в Семее

Речь идёт о трёх жителях Семея, которым было предъявлено обвинение в участии в ОПГ, краже с незаконным проникновением в производственные помещения в особо крупном размере, покушении на кражу, а также легализации имущества, полученного преступным путём.

Уголовное дело рассматривалось в 2024 году специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области в закрытом судебном заседании.

Как установил суд, участники ОПГ в период с 2019 года систематически похищали золотосодержащий материал у финансово-инвестиционной корпорации «Алел». Всего в деле фигурируют 49 эпизодов хищения из так называемой «золотой комнаты».

— Подсудимыми был причинён материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму свыше 4 млрд тенге. Кроме того, ими было совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге, — сообщили в суде.

Следствием также установлены факты приобретения подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества — гостиничных комплексов, коммерческих зданий, торговых домов, аптек, квартир и автомобилей. Эти действия были расценены как легализация доходов, полученных преступным путём.

В ходе прений прокурор просил исключить из обвинения в отношении двоих подсудимых одну из статей, как излишне вменённую, и назначить реальные сроки лишения свободы. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на оправдании подсудимых либо применении условного наказания. Представитель потерпевшей стороны просил вынести приговор в соответствии с законом, при этом гражданский иск о возмещении ущерба заявлен не был.

Суд учёл смягчающие и отягчающие обстоятельства, включая наличие малолетних детей и совершение преступлений в период чрезвычайного положения во время пандемии, и признал всех троих виновными. В результате гражданин Ж. приговорён к 10 годам лишения свободы, К. — к 6 годам 8 месяцам, М. — к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Всем назначена конфискация имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.

