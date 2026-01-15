РУ
    11:35, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Глава двух частных клиник Астаны подозревается в хищении 682 млн тенге из ФСМС

    Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Глава двух частных клиник Астаны подозревается в хищении 682 млн тенге из ФСМС
    Кадр из видео

    В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.

    После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся во внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг.

    Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов.

    В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге.

    В январе 2024 года часть преступного дохода — 364 млн тенге — выведена на личные счета руководителя и его супруги.

    Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в г. Астана, а также автомашину.

    Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

    Ранее директора и сотрудников станции скорой помощи Астаны задержали за хищение 850 млн тенге.

    Здравоохранение ОСМС Хищение Медицина Астана АФМ
