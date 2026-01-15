Глава двух частных клиник Астаны подозревается в хищении 682 млн тенге из ФСМС

В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.

После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся во внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг.

Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов.

В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге.

В январе 2024 года часть преступного дохода — 364 млн тенге — выведена на личные счета руководителя и его супруги.

Подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в г. Астана, а также автомашину.

Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ранее директора и сотрудников станции скорой помощи Астаны задержали за хищение 850 млн тенге.