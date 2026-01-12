Директора и сотрудников станции скорой помощи Астаны задержали за хищение 850 млн тенге

Столичной прокуратурой совместно с ДКНБ г. Астаны пресечена схема хищения бюджетных средств станции скорой медицинской помощи за период 2020–2023 гг.

Под руководством спецпрокуроров создана межведомственная следственно-оперативная группа.

Прокурорами установлены факты незаконного списания автодеталей санитарного автотранспорта и заключения мнимых договоров услуг.

В результате этого снизилось количество рабочего автотранспорта, остальные выведены из эксплуатации вследствие хищения комплектующих запасных частей.

В настоящее время автопарк «103» полностью восстановлен.

Задержано 4 сотрудника, в том числе 2 руководителя среднего звена и директор станции.

Действиями указанных лиц государству причинен особо крупный ущерб на сумму 850 млн тенге, их деяния квалифицированы по ст. ст. 189 ч.4 п.2), 189 ч.3) п.1), 2), 3) Уголовного кодекса «Присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в Костанайской области расследуют уголовное дело, связанное с закупкой медицинского оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба превысила 2 млрд тенге.