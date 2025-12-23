РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:58, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хищения на два миллиарда: задержан экс-глава управления здравоохранения Костанайской области

    В Костанайской области выявлена коррупционная схема в сфере государственных закупок медицинского оборудования, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру. 

    Фото: Управление здравоохранения акимата Костанайской области

    В ходе проверки установлены факты приобретения медицинскими организациями оборудования, не востребованного в практической деятельности, по существенно завышенной стоимости. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила два миллиарда тенге.

    По данным фактам органами прокуратуры Костанайской области зарегистрированы уголовные дела. В рамках досудебного расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области», главный врач одного из районов, а также поставщик медицинского оборудования.

    В настоящее время расследование продолжается. 

    Ранее сообщалось о том, что замруководителя управления здравоохранения Костанайской области взяли под стражу.

    Теги:
    Коррупция Хищение Костанайская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
