Хищения на два миллиарда: задержан экс-глава управления здравоохранения Костанайской области

В ходе проверки установлены факты приобретения медицинскими организациями оборудования, не востребованного в практической деятельности, по существенно завышенной стоимости. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила два миллиарда тенге.

По данным фактам органами прокуратуры Костанайской области зарегистрированы уголовные дела. В рамках досудебного расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области», главный врач одного из районов, а также поставщик медицинского оборудования.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что замруководителя управления здравоохранения Костанайской области взяли под стражу.