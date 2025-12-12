Замруководителя управления здравоохранения Костанайской области взяли под стражу

Информация об этом появилась в социальных сетях, позже комментарий дали в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

— Департамент КНБ по Костанайской области сообщил о задержании заместителя руководителя областного управления здравоохранения Е. Доспанова. Он проходит по уголовному делу по факту злоупотребления должностными полномочиями, — говорится в комментарии.

По информации ведомства, суд санкционировал в отношении Доспанова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иные подробности не раскрываются — согласно статье 201 УПК РК, сведения досудебного расследования не подлежат оглашению.

Ранее экс-руководителя управления здравоохранения Костанайской области Данияра Джандаева задержали по подозрению в коррупции.