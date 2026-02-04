Проект новой Конституции формирует устойчивые правила для экономики и инвестиций — депутат

— Сегодня, обсуждая Конституционную реформу, мы фактически являемся участниками самой масштабной и глубокой политической модернизации. Это преобразование стало результатом сочетания политической воли Главы государства и зрелого общественного запроса на обновление государственных институтов, — отметил депутат.

Кошмамбетов подчеркнул, что проект новой Конституции не только сохраняет защиту собственности как базовую ценность, но и выводит её регулирование на качественно новый уровень, формируя прозрачные и понятные ориентиры для бизнеса, граждан и судебной системы.

Отдельное внимание депутат уделил экономическим механизмам ускоренного развития территорий. По его словам, международный опыт и практика Казахстана подтверждают эффективность специальных правовых режимов.

— Опыт Международного финансового центра «Астана» наглядно продемонстрировал эффективность такой модели. Результатом стало привлечение свыше 20 миллиардов долларов инвестиций в экономику страны, — заявил Кошмамбетов.

Он добавил, что проект Alatau City развивает эту логику на новом уровне и направлен на формирование полноценной институциональной среды для отраслей будущего, при этом не затрагивая унитарный характер государства.

Кроме того, депутат остановился на изменении подходов к действию международных договоров, отметив, что новая модель позволит обеспечить единообразную судебную практику и ответственность государства за исполнение международных обязательств.

— Международное право исходит из принципа pacta sunt servanda, однако конкретный механизм реализации обязательств каждое государство определяет самостоятельно в рамках своей конституционной системы, — подчеркнул он.

Говоря о цифровой повестке, Кошмамбетов указал на необходимость конституционной защиты персональных данных и частной жизни граждан.

— Прямой финансовый ущерб от киберпреступлений уже превышает 200 миллиардов тенге в год. Поэтому государство должно гарантировать цифровую приватность и защиту личных данных на уровне Конституции, — заявил депутат.

В завершение он отметил, что все предлагаемые изменения объединены единой стратегической логикой — формированием устойчивых и эффективных государственных институтов.

— Именно такая институциональная модель создает долгосрочную стабильность, формирует доверие и открывает пространство для экономического роста, который в конечном итоге ощутит каждый гражданин, — заключил Кошмамбетов.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.