РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:01, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции формирует устойчивые правила для экономики и инвестиций — депутат

    Обсуждаемая Конституционная реформа является самой масштабной и глубокой политической модернизацией за весь период независимости Казахстана. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции Respublica Айтуар Кошмамбетов в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

    а
    Фото: из личного архива Айтуара Кошмамбетова

    — Сегодня, обсуждая Конституционную реформу, мы фактически являемся участниками самой масштабной и глубокой политической модернизации. Это преобразование стало результатом сочетания политической воли Главы государства и зрелого общественного запроса на обновление государственных институтов, — отметил депутат.

    Кошмамбетов подчеркнул, что проект новой Конституции не только сохраняет защиту собственности как базовую ценность, но и выводит её регулирование на качественно новый уровень, формируя прозрачные и понятные ориентиры для бизнеса, граждан и судебной системы.

    Отдельное внимание депутат уделил экономическим механизмам ускоренного развития территорий. По его словам, международный опыт и практика Казахстана подтверждают эффективность специальных правовых режимов.

    — Опыт Международного финансового центра «Астана» наглядно продемонстрировал эффективность такой модели. Результатом стало привлечение свыше 20 миллиардов долларов инвестиций в экономику страны, — заявил Кошмамбетов.

    Он добавил, что проект Alatau City развивает эту логику на новом уровне и направлен на формирование полноценной институциональной среды для отраслей будущего, при этом не затрагивая унитарный характер государства.

    Кроме того, депутат остановился на изменении подходов к действию международных договоров, отметив, что новая модель позволит обеспечить единообразную судебную практику и ответственность государства за исполнение международных обязательств.

    — Международное право исходит из принципа pacta sunt servanda, однако конкретный механизм реализации обязательств каждое государство определяет самостоятельно в рамках своей конституционной системы, — подчеркнул он.

    Говоря о цифровой повестке, Кошмамбетов указал на необходимость конституционной защиты персональных данных и частной жизни граждан.

    — Прямой финансовый ущерб от киберпреступлений уже превышает 200 миллиардов тенге в год. Поэтому государство должно гарантировать цифровую приватность и защиту личных данных на уровне Конституции, — заявил депутат.

    В завершение он отметил, что все предлагаемые изменения объединены единой стратегической логикой — формированием устойчивых и эффективных государственных институтов.

    — Именно такая институциональная модель создает долгосрочную стабильность, формирует доверие и открывает пространство для экономического роста, который в конечном итоге ощутит каждый гражданин, — заключил Кошмамбетов.

    Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

    Теги:
    Конституция Депутаты Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают