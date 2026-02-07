12:19, 07 Февраль 2026 | GMT +5
11 казахстанских боксеров пробились в финал международного турнира в Испании
В Ла-Нусии (Испания) проходит крупный международный турнир по боксу Boxam Elite-2026. На соревнованиях 11 представителей сборной Казахстана вышли в финал, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Среди мужчин за золотые медали поборются:
- Санжар Ташкенбай (до 50 кг);
- Махмуд Сабырхан (до 55 кг);
- Торехан Сабырхан (до 70 кг);
- Аман Конысбеков (до 75 кг);
- Нурбек Оралбай (до 85 кг);
- Сагындык Тогамбай (до 90 кг);
- Нурасыл Асылхан (свыше 90 кг);
- Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
В женских соревнованиях в финал вышли:
- Назерке Серик (до 65 кг):
- Умида Садыкова (свыше 80 кг):
- Панар Сеитханкызы (свыше 80 кг).
Еще шесть казахстанских боксеров завершили турнир с бронзовыми медалями: Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Азамат Бектас (до 80 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Нурзат Онгаров (до 50 кг), Гузаль Садыкова (до 80 кг) и Элянур Турганова (до 48 кг).
