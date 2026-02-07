РУ
    11 казахстанских боксеров пробились в финал международного турнира в Испании

    В Ла-Нусии (Испания) проходит крупный международный турнир по боксу Boxam Elite-2026. На соревнованиях 11 представителей сборной Казахстана вышли в финал, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Боксеры
    Фото: НОК РК

    Среди мужчин за золотые медали поборются:

    • Санжар Ташкенбай (до 50 кг);
    • Махмуд Сабырхан (до 55 кг);
    • Торехан Сабырхан (до 70 кг);
    • Аман Конысбеков (до 75 кг);
    • Нурбек Оралбай (до 85 кг);
    • Сагындык Тогамбай (до 90 кг);
    • Нурасыл Асылхан (свыше 90 кг);
    • Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

    В женских соревнованиях в финал вышли:

    • Назерке Серик (до 65 кг):
    • Умида Садыкова (свыше 80 кг):
    • Панар Сеитханкызы (свыше 80 кг).

    Еще шесть казахстанских боксеров завершили турнир с бронзовыми медалями: Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Азамат Бектас (до 80 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Нурзат Онгаров (до 50 кг), Гузаль Садыкова (до 80 кг) и Элянур Турганова (до 48 кг).

    Рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам прошлого года можно посмотреть здесь

