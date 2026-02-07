11 казахстанских боксеров пробились в финал международного турнира в Испании

Среди мужчин за золотые медали поборются:

Санжар Ташкенбай (до 50 кг);

Махмуд Сабырхан (до 55 кг);

Торехан Сабырхан (до 70 кг);

Аман Конысбеков (до 75 кг);

Нурбек Оралбай (до 85 кг);

Сагындык Тогамбай (до 90 кг);

Нурасыл Асылхан (свыше 90 кг);

Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

В женских соревнованиях в финал вышли:

Назерке Серик (до 65 кг):

Умида Садыкова (свыше 80 кг):

Панар Сеитханкызы (свыше 80 кг).

Еще шесть казахстанских боксеров завершили турнир с бронзовыми медалями: Тимур Нурсеитов (до 75 кг), Азамат Бектас (до 80 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Нурзат Онгаров (до 50 кг), Гузаль Садыкова (до 80 кг) и Элянур Турганова (до 48 кг).

