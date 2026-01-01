Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам года

Первое место в нем занимает Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО). На данный момент он по-прежнему является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, однако недавно он попал в допинг-скандал. Если вина боксера будет доказана, ему грозит дисквалификация и потеря поясов.

Также в тройку лучших отечественных боксеров входят Султан Заурбек (20-0, 13 КО) и Жанкош Тураров (29-0, 20 КО).

Ниже в топ-10 расположились следующие спортсмены:

Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО),

Бек Нурмаганбет (15-0, 13 КО),

Бекман Сойлыбаев (21-1, 12 КО),

Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО),

Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО),

Ельшат Ныгметолла (21-0-3, 8 КО),

Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО).





