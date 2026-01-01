РУ
    08:34, 01 Январь 2026

    Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам года

    Сайт Boxrec.com опубликовал рейтинг лучших казахстанских боксеров по итогам 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

    Первое место в нем занимает Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО). На данный момент он по-прежнему является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF, однако недавно он попал в допинг-скандал. Если вина боксера будет доказана, ему грозит дисквалификация и потеря поясов.

    Также в тройку лучших отечественных боксеров входят Султан Заурбек (20-0, 13 КО) и Жанкош Тураров (29-0, 20 КО).

    Ниже в топ-10 расположились следующие спортсмены:

    Данияр Елеусинов (13-0, 8 КО),

    Бек Нурмаганбет (15-0, 13 КО),

    Бекман Сойлыбаев (21-1, 12 КО),

    Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО),

    Руслан Мадиев (18-2-1, 6 КО),

    Ельшат Ныгметолла (21-0-3, 8 КО),

    Садриддин Ахмедов (15-0-1, 13 КО).



