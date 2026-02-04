РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:22, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Резонансное дело Яны Легкодимовой рассмотрят в апелляции

    Апелляционная инстанция рассмотрит жалобы по резонансному уголовному делу об убийстве Яны Легкодимовой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Яна Легкодимова
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Legkodimova_ / Instagram

    В пресс-службе суда Атырауской области сообщили, что судебное заседание по апелляции по делу назначено на 24 февраля 2026 года на 15:00.

    Ранее суд первой инстанции признал двух обвиняемых виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью и по предварительному сговору, и назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда.

    Дело получило широкий общественный резонанс. В ходе апелляционного заседания суд проверит законность и обоснованность вынесенного приговора, а также доводы, изложенные в апелляционных жалобах сторон.

    Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

    Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

    Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. 22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.

    Позже огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.

    В ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.

    Прения сторон и вынесение обвинения состоялись 13 ноября.

    Теги:
    Атырау Закон и право Регионы Казахстана Суды Убийство Апелляция Уголовное дело
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают