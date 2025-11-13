Убийство Яны Легкодимовой в Атырау: прокуроры запросили пожизненные сроки

Во время прений судья уточнил квалификацию действий обвиняемых. Хайржанов не согласился со статьей обвинения убийства по найму, но признал вину по убийству по предварительному сговору группой лиц. Катимов также ранее признавал вину частично, однако окончательную позицию суд будет учитывать при назначении наказания.

Кроме того, защита попыталась предоставить суду характеристику на обвиняемого Алтынбека Катимова от соседки, но адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил заявила о том, что данный документ не может быть приставлен к суду, так как не зарегистрирован нотариально и не несет юридического подкрепления характеристики подсудимого лица.

Гособвинение озвучило позицию по наказанию обвиняемых — прокуроры запросили для Ризуана Хайржанова пожизненное заключение по статье об убийстве с особой жестокостью, а также шесть лет за умышленное уничтожение имущества. Алтынбеку Катимову — также пожизненное лишение свободы как соучастнику убийства по предварительному сговору.

Прокурор заявил, что преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, полностью доказаны. Все действия подсудимых квалифицированы правильно, а доказательства были собраны и исследованы без нарушений. Он отметил, что подсудимые неоднократно меняли показания, а частичное признание вины произошло лишь после предъявления неопровержимых доказательств — видеозаписей, восстановленных переписок и других данных.

Особое внимание гособвинитель обратил на переписку, где подсудимые обсуждали около 20 способов убийства, включая отравление, удушение, инсценировку самоубийства, нанесение ударов, использование химических веществ и другие варианты.

После совершения преступления, по словам прокурора, подсудимые не выражали раскаяния, а «отдыхали в развлекательном заведении, смеялись и употребляли алкоголь».

В документе было сказано, что у обвиняемых нет обстоятельств, смягчающих наказание, и они действовали с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, а экспертиза установила, что подсудимые находились в трезвом состоянии и не нуждаются в лечении.

Потерпевшая сторона также заявила гражданский иск о возмещении морального и материального вреда. По словам защитника, гибель Яны стала для ее матери «тяжелейшей утратой единственного ребенка», что повлекло глубокие душевные страдания и нарушение нормального образа жизни.

— Мы просим признать Галину Легкодимову гражданским истцом по делу и взыскать с Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова 10 миллионов тенге материального ущерба, солидарно. Кроме того — 25 миллионов тенге морального вреда — с каждого ответчика, — заявила адвокат.

Защитник сослалась на нормы статьи 167 УПК РК и статьи 917 и 951 ГК РК, подчеркивая, что вред, причинённый личностью или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме.

Рассмотрение дела подходит к завершению.

После прений сторон суд перейдет к последнему слову подсудимых и вынесению приговора.

Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. Сейчас слушания продолжаются.

22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.



23 октября огласили данные из дневника Яны Легкодимовой, а также прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий и представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и потерпевшей.



Накануне, обвиняемые отказались от дачи показаний в суде.

Также, в ходе заседания стало известно о вынесении нового обвинительного акта, где ужесточили пункты статьи и санкции.