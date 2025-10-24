В суде по делу Яны Легкодимовой продолжают исследовать доказательства

Из материалов следует, что вечером 18 октября телефоны потерпевшей и подсудимого фиксировались на разных точках в Атырау – это, по словам прокурора подтверждается и видеозаписями: в этот период Ризуан и Яна находились вместе.

После полуночи сигналы переместились за город. Затем, номера последовательно попадают в зону возле села Талдыколь — участка, где, по версии следствия, было выброшено тело.

Далее биллинг фиксирует движение обратно к городу. Телефон Яны после этого утром 19 октября короткое время еще регистрировался на нескольких станциях в черте города, затем активность прекращается.

Кроме того, прокурор озвучил стенограммы негласных записей разговоров в изоляторе обвиняемых Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова, а также диалоги Алтынбека с так называемым «сокамерником».

В своих записках Алтынбек обращался к Ризуану, утверждая, что намерен пройти по делу как свидетель и выйти условно-досрочно — в разговоре он упоминал про взятку, что нужно заплатить и «дело закроют».

В разговоре с сокамерником, Алтынбек считал себя подставленным и обвинял Ризуана в попытке переложить вину.

— «Это убийство… Я признался, но убивать не собирался». «Он (Ризуан) знал, куда выбросить, до сих пор найти не могут», — процитировал прокурор.

Также Алтынбек прямо признает факт убийства. Он заявил что, они утопили девушку. Кроме того, он говорит что Ризуан для него друг и они общаются с 2016 года. Из опубликованных фрагментов также следует, что обвиняемый переживал о деньгах и ждал зарплату.

Кроме того, суду также предоставили протокол изъятия ежедневника Яны (29 октября): в записях за 12–17 октября отражены ее рабочие будни, планы на встречи, переживания из-за охлаждения отношений.

Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года.

18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошёл конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.

Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. Сейчас слушания продолжаются.

22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.