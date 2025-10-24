В суде по делу Яны Легкодимовой продолжают исследовать доказательства
Прокурор зачитал записки и стенограммы негласных следственных действий, а также представил сводку биллинга и треков базовых станций сотовой связи обвиняемых и по потерпевшей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Из материалов следует, что вечером 18 октября телефоны потерпевшей и подсудимого фиксировались на разных точках в Атырау – это, по словам прокурора подтверждается и видеозаписями: в этот период Ризуан и Яна находились вместе.
После полуночи сигналы переместились за город. Затем, номера последовательно попадают в зону возле села Талдыколь — участка, где, по версии следствия, было выброшено тело.
Далее биллинг фиксирует движение обратно к городу. Телефон Яны после этого утром 19 октября короткое время еще регистрировался на нескольких станциях в черте города, затем активность прекращается.
Кроме того, прокурор озвучил стенограммы негласных записей разговоров в изоляторе обвиняемых Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова, а также диалоги Алтынбека с так называемым «сокамерником».
В своих записках Алтынбек обращался к Ризуану, утверждая, что намерен пройти по делу как свидетель и выйти условно-досрочно — в разговоре он упоминал про взятку, что нужно заплатить и «дело закроют».
В разговоре с сокамерником, Алтынбек считал себя подставленным и обвинял Ризуана в попытке переложить вину.
— «Это убийство… Я признался, но убивать не собирался». «Он (Ризуан) знал, куда выбросить, до сих пор найти не могут», — процитировал прокурор.
Также Алтынбек прямо признает факт убийства. Он заявил что, они утопили девушку. Кроме того, он говорит что Ризуан для него друг и они общаются с 2016 года. Из опубликованных фрагментов также следует, что обвиняемый переживал о деньгах и ждал зарплату.
Кроме того, суду также предоставили протокол изъятия ежедневника Яны (29 октября): в записях за 12–17 октября отражены ее рабочие будни, планы на встречи, переживания из-за охлаждения отношений.
Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года.
18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым. По данным следствия, между ними произошёл конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.
Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой.
Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября. Сейчас слушания продолжаются.
22 октября в суде зачитали переписки между подсудимым и потерпевшей.