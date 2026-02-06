РУ
    Конституционная реформа: Президент РК поручил детально анализировать предложения экспертного сообщества и граждан

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии — председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии — Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии — Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Конституционная реформа: Президент РК поручил анализировать предложения экспертного сообщества и граждан
    Фото: Акорда

    Глава государства был проинформирован о текущей работе Комиссии над проектом новой Конституции страны.

    Эльвира Азимова доложила, что по проекту нового Основного закона, опубликованному для всенародного рассмотрения на порталах eGov и e-Otinish, поступило более 4 тысяч откликов от населения. В своих обращениях граждане высказываются в поддержку проекта, отмечая, что он соответствует современным реалиям, отражает интересы общества. О поддержке принятия новой Конституции также заявили политические партии, республиканские и региональные общественные объединения.

    Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует продолжить работу Конституционной комиссии в открытом формате, что позволяет гражданам быть в курсе проходящего обсуждения, более детально знакомиться с содержанием проекта нового Основного закона страны.

    Глава государства поручил по-прежнему внимательно анализировать все поступающие предложения экспертного сообщества и граждан.

    Эльвира Азимова также проинформировала, что члены Конституционной комиссии продолжат работу по редакциям отдельных статей и пунктов новой Конституции.

    Комиссия планирует собраться на очередные заседания завтра, 7 февраля, и на следующей неделе.

    Напомним, 31 января Конституционная комиссия опубликовала проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.

    Диана Калманбаева
