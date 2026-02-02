Стабилизация инфляции: в регионах Казахстана разбронируют запасы овощей из стабфондов
В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по стабилизации инфляции, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания за последние две недели сохраняется на нулевом уровне. По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, отмечено снижение цен на огурцы (-2,5%), свежую рыбу (-1,4%), яблоки (-0,5%), мясной фарш (-0,3%), гречневую крупу и говядину (-0,2%), твердый сыр и куриные яйца (-0,1%). Цены на помидоры, молоко, мясо кур, говядину на кости и хлеб остаются стабильными. Вместе с тем отмечается рост цен на плодоовощную продукцию, что обусловлено межсезоньем.
В целях недопущения ценовых всплесков в феврале начинается активное разбронирование запасов овощей из стабилизационных фондов. На сегодняшний день уже на прилавки в регионах поступило более 57 тысяч тонн овощей по доступным ценам. В течение февраля планируется дополнительно вывести на рынок порядка 80 тыс. тонн картофеля, 11 тыс. тонн лука, 27 тыс. тонн моркови и 19 тыс. тонн капусты.
Отдельное внимание на совещании было уделено стабилизации цен на масложировую продукцию, в частности, на подсолнечное масло. Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства принять меры по стимулированию реализации фермерами маслосемян на отечественные заводы для производства подсолнечного масла. Данная мера позволит как поддержать фермеров и обеспечить загрузку предприятий, так и увеличить поставку масла на внутренний рынок.
На совещании было озвучено, что по итогам проведенных с начала года 72 заседаний региональных комиссий выявлено 128 фактов нарушений соблюдения применения торговой надбавки. Государственным контролем в сфере торговли было охвачено 218 субъектов бизнеса, общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 млн тенге. При этом Серик Жумангарин подверг жесткой критике работу региональных комиссий в Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях, где заседания носили формальный характер и не привели к реальным результатам по сдерживанию торговых надбавок.
По итогам совещания заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость персональной ответственности на местах и потребовал активизировать практическую работу по выявлению нарушений, пресечению необоснованного роста цен и обеспечению ценовой стабильности на социально значимые продовольственные товары.
