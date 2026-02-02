РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:59, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Стабилизация инфляции: в регионах Казахстана разбронируют запасы овощей из стабфондов

    В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по стабилизации инфляции, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Фермерские продукты представят на сельхозярмарке в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Средний индекс роста цен на социально значимые продукты питания за последние две недели сохраняется на нулевом уровне. По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, отмечено снижение цен на огурцы (-2,5%), свежую рыбу (-1,4%), яблоки (-0,5%), мясной фарш (-0,3%), гречневую крупу и говядину (-0,2%), твердый сыр и куриные яйца (-0,1%). Цены на помидоры, молоко, мясо кур, говядину на кости и хлеб остаются стабильными. Вместе с тем отмечается рост цен на плодоовощную продукцию, что обусловлено межсезоньем.

    В целях недопущения ценовых всплесков в феврале начинается активное разбронирование запасов овощей из стабилизационных фондов. На сегодняшний день уже на прилавки в регионах поступило более 57 тысяч тонн овощей по доступным ценам. В течение февраля планируется дополнительно вывести на рынок порядка 80 тыс. тонн картофеля, 11 тыс. тонн лука, 27 тыс. тонн моркови и 19 тыс. тонн капусты.

    В регионах начинается активное разбронирование овощей из стабфондов
    Фото: primeminister.kz

    Отдельное внимание на совещании было уделено стабилизации цен на масложировую продукцию, в частности, на подсолнечное масло. Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства принять меры по стимулированию реализации фермерами маслосемян на отечественные заводы для производства подсолнечного масла. Данная мера позволит как поддержать фермеров и обеспечить загрузку предприятий, так и увеличить поставку масла на внутренний рынок.

    На совещании было озвучено, что по итогам проведенных с начала года 72 заседаний региональных комиссий выявлено 128 фактов нарушений соблюдения применения торговой надбавки. Государственным контролем в сфере торговли было охвачено 218 субъектов бизнеса, общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 млн тенге. При этом Серик Жумангарин подверг жесткой критике работу региональных комиссий в Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях, где заседания носили формальный характер и не привели к реальным результатам по сдерживанию торговых надбавок.

    По итогам совещания заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость персональной ответственности на местах и потребовал активизировать практическую работу по выявлению нарушений, пресечению необоснованного роста цен и обеспечению ценовой стабильности на социально значимые продовольственные товары.

    О том, сколько стоит хлеб в городах Казахстана, можете прочитать по ссылке.

    Теги:
    Правительство Серик Жумангарин Правительство РК Цены и тарифы Продукты Инфляция
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают