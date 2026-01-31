Сколько стоит хлеб в городах Казахстана

В Казахстане цены на хлеб и лепёшки различаются почти в четыре раза в зависимости от города.

Самая дешёвая булка хлеба зафиксирована в Кызылорде и Актобе — в пределах 90–110 тенге. В то же время самые высокие цены отмечаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Семее, где стоимость булки достигает 220–260 тенге и выше.

Сравнение цен показывает, что наиболее доступный хлеб продаётся в южных и западных регионах страны. В Кызылорде булка хлеба стоит от 90 до 120 тенге, в Актау — около 105 тенге, в Актобе — 106–110 тенге, в Туркестане и Атырау — 110–120 тенге. В Таразе хлеб обходится жителям в среднем в 130–140 тенге.

В крупных городах и северо-восточных регионах страны цены заметно выше.

Фото: Kazinform

В Алматы булка хлеба стоит около 165 тенге, в Конаеве и Талдыкоргане — порядка 160 тенге, в Астане — около 170 тенге. В Кокшетау цена достигает 200 тенге, в Костанае — 206 тенге, в Семее — 218 тенге, в Усть-Каменогорске — 220 тенге. Самые высокие цены зафиксированы в Павлодаре, где булка хлеба стоит от 230 до 260 тенге. В Караганде и Жезказгане разброс цен особенно велик — от 130 до 380 тенге, что может быть связано с ассортиментом и качеством продукции.

Цены на лепёшки демонстрируют ещё больший разброс. В Туркестане и Актау лепёшку можно купить от 120 тенге, в Кызылорде — от 150 тенге, в Актобе — за 180–200 тенге. В Астане лепёшка стоит около 200 тенге, в Алматы — 230 тенге, в Павлодаре — порядка 220 тенге.

Более дорогие лепёшки продаются в Атырау — 250–300 тенге, в Талдыкоргане — от 160 до 320 тенге, в Караганде и Жезказгане — 150–300 тенге. В Петропавловске и Костанае цены доходят до 324–360 тенге, а в Уральске разброс самый широкий — от 100 до 400 тенге. В Семее и Усть-Каменогорске лепёшки стоят около 280 тенге.

Таким образом, самый дешёвый хлеб и лепёшки в основном представлены в южных и западных регионах Казахстана, тогда как самые высокие цены наблюдаются в северных и восточных областях страны. При этом лепёшки, в отличие от обычного хлеба, чаще имеют широкий ценовой диапазон, что может зависеть от размера, состава и места продажи.

