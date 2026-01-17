Сколько стоит куриное мясо в городах Казахстана

Его выбирают за доступность, универсальность и относительно стабильную цену по сравнению с другими видами мяса. Однако анализ региональных цен показывает: стоимость курятины заметно различается в зависимости от города и вида продукции.

Для оценки ситуации был составлен индекс цен на наиболее популярные позиции — куриное филе, крылышки и окорочка.

Куриное филе

Самые высокие цены на куриное филе зафиксированы в Алматы — в среднем 4000 тенге за килограмм. Высокий ценовой уровень также отмечается в Шымкенте (3400 тенге), Жезказгане (3200 тенге), Усть-Каменогорске и Костанае (по 3100 тенге).

В Астане, Караганде, Актау, Атырау и Кокшетау килограмм филе стоит около 3000 тенге. Более доступные цены наблюдаются в Павлодаре (2850 тенге), Талдыкоргане (2600 тенге), Актобе и Кызылорде (по 2500 тенге).

Самое дешевое куриное филе продается в Уральске — около 1800 тенге за килограмм. Низкие цены также зафиксированы в Семее (2100 тенге), Туркестане (2200 тенге) и Таразе (2300 тенге).

Куриные крылышки

Стоимость куриных крылышек варьируется от 1500 до 3000 тенге за килограмм. Самые высокие цены отмечены в Алматы — 3000 тенге, а также в Жезказгане и Шымкенте — по 2800 тенге. В Караганде крылышки стоят около 2600 тенге, в Астане и Павлодаре — по 2500 тенге.

В большинстве регионов цена колеблется в диапазоне 2200–2400 тенге. В эту группу входят Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Тараз и Талдыкорган.

Наиболее доступные крылышки можно приобрести в Туркестане — 1500 тенге за килограмм, а также в Семее (1650 тенге) и Актобе (1850 тенге).

Окорочка

Куриные окорочка остаются самой бюджетной частью тушки. Минимальные цены зафиксированы в Уральске — 1300 тенге за килограмм. Такой же уровень отмечается в Кызылорде, а в Актобе и Петропавловске окорочка стоят около 1400 тенге.

В большинстве регионов цена находится в диапазоне 1500–1800 тенге. В Атырау окорочка продают по 1500 тенге, в Семее и Туркестане — по 1550 тенге, в Павлодаре — по 1700 тенге, в Шымкенте и Талдыкоргане — по 1800 тенге.

Самые дорогие окорочка зафиксированы в Жезказгане и Караганде — 2200 тенге за килограмм. В Астане, Алматы и Актау средняя цена составляет около 2000 тенге.

Фото: Kazinform

Итоги ценового мониторинга

Составленный индекс цен показывает значительный региональный разброс стоимости куриного мяса. Наиболее высокие цены традиционно фиксируются в крупных городах и промышленных центрах, тогда как в ряде областных центров и южных регионов курятина остается более доступной.

При этом именно куриное мясо, независимо от региона, продолжает оставаться одним из ключевых продуктов повседневного рациона населения, формируя устойчивый спрос даже на фоне ценовых колебаний.

