Сколько стоит казы в городах Казахстана

Самые доступные цены зафиксированы в северных и южных регионах. В Петропавловске стоимость казы варьируется от 3 400 до 5 500 тенге за килограмм, в Павлодаре — от 3 800 до 4 500 тенге, в Туркестане — 3 800–4 000 тенге за кг.

В Кызылорде цена начинается от 3 800 тенге, в Астане и Конаеве — от 4 000 тенге за килограмм.

В центральных и западных регионах цены выше. В Караганде казы продают по 3 900–4 500 тенге, в Жезказгане — 4 000–4 500 тенге, в Актобе — 4 500–5 500 тенге.

В Атырау цена составляет 4 200–4 500 тенге, в Уральске и Усть-Каменогорске — около 4 500–4 900 тенге за кг.

Самые высокие цены традиционно отмечаются в крупных городах и прибрежных регионах. В Актау казы стоит около 5 500 тенге за килограмм, в Семее — 5 000 тенге.

В Кокшетау цена достигает 6 700 тенге, а в Талдыкоргане разброс самый широкий — от 4 500 до 7 000 тенге за кг.

В Алматы стоимость казы колеблется от 3 400 до 8 500 тенге, в зависимости от качества мяса и производителя.

Мясники отмечают, что помимо свежего казы, на рынке широко представлено и вяленое казы. Оно отличается более насыщенным вкусом, длительным сроком хранения и, как правило, стоит дороже свежего продукта. Особенно востребовано вяленое казы в мегаполисах и туристических регионах.

Таким образом, цена главного деликатеса праздничного стола в Казахстане в среднем варьируется от 3 400 до 8 500 тенге за килограмм, а окончательная стоимость зависит от региона, вида казы и спроса в преддверии праздников.

