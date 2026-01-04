РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько стоит казы в городах Казахстана

    Казы по праву считается одним из главных деликатесов на казахстанском праздничном дастархане. Его цена традиционно зависит от региона, качества мяса и способа приготовления. В преддверии торжеств мы собрали актуальные цены на казы в разных городах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Самые доступные цены зафиксированы в северных и южных регионах. В Петропавловске стоимость казы варьируется от 3 400 до 5 500 тенге за килограмм, в Павлодаре — от 3 800 до 4 500 тенге, в Туркестане — 3 800–4 000 тенге за кг.

    В Кызылорде цена начинается от 3 800 тенге, в Астане и Конаеве — от 4 000 тенге за килограмм.

    В центральных и западных регионах цены выше. В Караганде казы продают по 3 900–4 500 тенге, в Жезказгане — 4 000–4 500 тенге, в Актобе — 4 500–5 500 тенге.

    В Атырау цена составляет 4 200–4 500 тенге, в Уральске и Усть-Каменогорске — около 4 500–4 900 тенге за кг.

    Самые высокие цены традиционно отмечаются в крупных городах и прибрежных регионах. В Актау казы стоит около 5 500 тенге за килограмм, в Семее — 5 000 тенге.

    В Кокшетау цена достигает 6 700 тенге, а в Талдыкоргане разброс самый широкий — от 4 500 до 7 000 тенге за кг.

    В Алматы стоимость казы колеблется от 3 400 до 8 500 тенге, в зависимости от качества мяса и производителя.

    а
    Фото: Kazinform

    Мясники отмечают, что помимо свежего казы, на рынке широко представлено и вяленое казы. Оно отличается более насыщенным вкусом, длительным сроком хранения и, как правило, стоит дороже свежего продукта. Особенно востребовано вяленое казы в мегаполисах и туристических регионах.

    Таким образом, цена главного деликатеса праздничного стола в Казахстане в среднем варьируется от 3 400 до 8 500 тенге за килограмм, а окончательная стоимость зависит от региона, вида казы и спроса в преддверии праздников.

    Ранее мы рассказывали, сколько стоит накрыть новогодний стол в Казахстане и сколько стоит клининг после праздников. 

    Теги:
    Цена Регионы Мясо Цены и тарифы Продукты Индекс цен
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают