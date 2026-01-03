Сколько стоит клининг после праздников в Казахстане

После новогодних праздников спрос на клининговые услуги традиционно растет: жилье требует порядка, а времени и сил на самостоятельную уборку часто не хватает. Анализ цен показывает: стоимость услуг заметно отличается не только по видам работ, но и по регионам — от мегаполисов до областных центров.

Три формата уборки: что выбирают чаще всего

Клининговые компании предлагают три основных вида услуг, каждый из которых решает разные задачи.

Влажная уборка — самый доступный и популярный вариант. Она включает очистку полов, поверхностей и санузла и подходит для быстрого восстановления порядка после праздников.

Генеральная уборка — более глубокая работа: мытье окон, кухни, труднодоступных мест.

Уборка после ремонта — самый дорогой формат, требующий специального инвентаря и значительных трудозатрат.

Самые дорогие города: мегаполисы и нефтяные регионы

Лидерами по стоимости клининговых услуг остаются крупные города и регионы с высоким уровнем доходов.

Алматы :

влажная уборка — от 17 до 220 тыс. тенге,

генеральная — от 32 до 700 тыс. тенге,

после ремонта — до 1 млн тенге.

влажная уборка — 19-270 тыс. тенге,

генеральная — до 850 тыс. тенге,

после ремонта — до 900 тыс. тенге.

Высокие расценки здесь объясняются стоимостью услуг, уровнем спроса и, как правило, большими площадями жилья.

Города со средним уровнем цен

К этой категории относятся Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз, Костанай, Актобе. В этих регионах влажная уборка в среднем начинается от 15–25 тыс. тенге, генеральная — от 28-40 тыс., а уборка после ремонта редко превышает 250-500 тыс. тенге.

Например, в Караганде генеральная уборка обойдется в 40-150 тыс. тенге, а после ремонта — до 500 тыс. тенге.

Самые доступные города

Наиболее демократичные цены зафиксированы в Кокшетау, Петропавловске, Актау, Уральске, Талдыкоргане, Туркестане и Жезказгане.

Здесь влажная уборка может стоить от 10 000-20 000 тг, а генеральная в ряде случаев не превышает 100-150 тыс. тенге. Даже уборка после ремонта в этих городах зачастую обходится дешевле, чем в мегаполисах — в пределах 150-300 тыс. тенге.

После новогодних праздников профессиональная уборка становится для многих не роскошью, а способом быстро вернуть дому комфорт. При этом цены на клининг в Казахстане разнятся в разы — от 10 тысяч до миллиона тенге — и зависят как от формата работ, так и от региона. Выбор остается за потребителем: сэкономить время или деньги, либо найти разумный баланс между ними.

