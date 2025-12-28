Сколько стоит вызов Деда Мороза и Снегурочки в городах Казахстана

Под бой курантов и запах мандаринов все больше родителей стремятся подарить детям не просто подарок, а ощущение настоящей сказки. Домашний визит Деда Мороза и Снегурочки давно перестал быть редкостью — актеры приходят прямо в квартиру, обращаются к ребенку по имени, предлагают поучаствовать в играх и лично вручают заветный подарок. Спрос на такие услуги растет из года в год, а вместе с ним расширяется и ценовой диапазон.

Самые высокие расценки в этом году зафиксированы в Алматы — мегаполисе с развитой индустрией развлечений и широким выбором форматов. Здесь 30-минутная программа на дому в среднем начинается от 60 тысяч тенге, а полноценные шоу для корпоративов и мероприятий могут стоить от 100 тысяч тенге и выше. Итоговая сумма зависит от уровня костюмов, сценария, интерактива и профессионализма аниматоров.

А вот на юге страны услуги обходятся несколько дешевле. В Туркестане за получасовую программу с играми и поздравлениями просят в среднем 35-40 тысяч тенге. Для семей, которые собирают дома компанию детей, доступны и часовые форматы — такой вариант обойдется от 50 тысяч тенге.

В Астане рынок новогодних услуг один из самых насыщенных — предложения поступают от десятков агентств, что формирует широкий диапазон цен. Короткое поздравление продолжительностью 5-10 минут можно найти от 15 тысяч тенге, тогда как стандартная 30-минутная программа с конкурсами и играми стоит в пределах 25-45 тысяч тенге.

В Караганде, Конаеве и Жезказгане средний чек держится на уровне около 30 тысяч тенге. При этом в Караганде и Жезказгане можно существенно сэкономить, если выбрать утреннее или дневное время — короткие поздравления в такие часы стоят от пяти тысяч тенге, тогда как ближе к полуночи цена за тот же формат возрастает до 15 тысяч. Полноценные программы продолжительностью 20-25 минут с играми, вручением подарков, музыкой и фотосессией оцениваются в диапазоне от 18 до 40 тысяч тенге. В предновогодние дни, 30 и 31 декабря, расценки заметно растут. В Конаеве предложений тоже достаточно и средняя цена остается на том же уровне.

В Атырау стоимость новогодних программ напрямую зависит от качества исполнения. Местные ивент-агентства предлагают полноценные поздравления с интерактивом по цене от 20 до 35 тысяч тенге.

Фото: Kazinform

В Усть-Каменогорске расценки колеблются в пределах 15-35 тысяч тенге. Вечером 31 декабря и в новогоднюю ночь стоимость значительно выше — около 50 тысяч тенге за 20-минутную программу.

В Таразе итоговая цена во многом определяется выбором исполнителя. Небольшое поздравление у начинающих артистов можно заказать за 5-10 тысяч тенге, тогда как более насыщенные шоу с аниматорами, мыльными пузырями, музыкой и активными играми стоят 15-30 тысяч тенге.

В Талдыкоргане визит Деда Мороза и Снегурочки на дом обходится в среднем от 18 до 25 тысяч тенге, в зависимости от продолжительности и наполнения программы.

В Семее, Шымкенте, Кокшетау и Актобе средняя стоимость новогодних поздравлений держится в районе 20 тысяч тенге, однако разброс цен остается заметным. В Шымкенте предложения начинаются от 10 тысяч и доходят до 30 тысяч тенге — цена зависит от сценария, количества персонажей и длительности визита. В Семее диапазон схожий — от 10 до 30 тысяч тенге. В Актобе стандартный вызов на дом стоит около 20 тысяч тенге, для группы детей — до 40 тысяч, при средней продолжительности программы 25-30 минут. После 31 декабря цены, как правило, снижаются. В Кокшетау поздравление на дом начинается от 15 тысяч тенге, а в новогоднюю ночь — от 17 тысяч, удерживаясь в среднем на уровне 20 тысяч тенге.

В Павлодаре стоимость программ варьируется от 10 до 28 тысяч тенге за 15-20 минут. При желании можно пригласить только Деда Мороза — такой формат начинается от пяти тысяч тенге. Но, как правило, более высокая цена обычно означает более качественные костюмы и реквизит. В пиковые даты, 30 и 31 декабря, расценки заметно повышаются.

В Уральске, Костанае, Актау и Кызылорде средняя стоимость новогодних поздравлений составляет около 17,5 тысячи тенге, хотя у каждого города есть свои особенности. В Кызылорде визит на дом оценивается в 15-20 тысяч тенге. В Уральске аналогичные программы стоят столько же, но в новогоднюю ночь цена возрастает до 25-30 тысяч. В Актау короткие поздравления можно найти от семи тысяч тенге, стандартные программы — от 10 до 25 тысяч. В Костанае 10-15-минутное поздравление обходится в шесть-восемь тысяч тенге, а 30-минутная игровая программа — в пределах 12-16 тысяч, при этом предложений в диапазоне 15-20 тысяч достаточно много.

Самые доступные варианты новогодних поздравлений предлагают в Петропавловске. Здесь вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом стоит от 10,5 до 14,5 тысячи тенге, а в новогоднюю ночь — от 12,5 до 18,5 тысячи. При этом и в преддверии праздников на рынке сохраняется немало предложений в районе 10 тысяч тенге.

Коллаж: Kazinform/ Canva/ Midjourney/ DALL-E

Ранее мы рассказывали сколько в разных городах Казахстана люди заплатят за новогодний корпоратив и праздничную елку.