Новогодний корпоратив в цифрах: обзор цен по Казахстану

Приближаются новогодние праздники — и вместе с ними становится актуальным традиционный вопрос: где и за сколько можно провести корпоратив. Коллективы начинают бронировать залы, кафе и рестораны, обсуждать меню и развлекательную программу.

При этом разброс цен велик даже в пределах одного города, а итоговая сумма зависит от уровня заведения, количества гостей и формата шоу — от выхода Деда Мороза до тематических вечеринок.

Мы попытались посчитать, во сколько в среднем обойдется не самый дорогой корпоратив. За основу взяли застолья преимущественно без алкоголя — два горячих блюда, три-четыре салата, нарезки, фрукты и базовую развлекательную программу.

Самое дорогое застолье — в Алматы. Базовые предложения в недорогих заведениях здесь начинаются минимум от 30 тысяч тенге с человека. В программу входят накрытый стол, шоу-программа, конкурсы и танцпол. Верхняя граница доступных вариантов в среднем доходит до 50 тысяч тенге. При этом в городе немало и более дорогих предложений — мы нашли десятки объявлений с ценником до 100 тысяч тенге и выше. Если не учитывать совсем запредельные суммы, состоятельному клиенту в Алматы несложно подобрать корпоратив за 120–150 тысяч тенге на человека.

Чуть ниже цены в Астане и Караганде. В столице недорогих предложений немного, но нам удалось найти варианты за 20-35 тысяч тенге с человека. При этом большая часть заведений устанавливает ценник в 50-70 тысяч тенге. В эту сумму, как правило, уже входят напитки и алкоголь, зачастую без строгих ограничений. Примечательно, что в Астане такие банкеты чаще выбирают компании, которые частично или полностью оплачивают корпоратив своим сотрудникам — в итоге люди платят те же 20-30 тысяч тенге, а иногда и вовсе отмечают бесплатно. В Караганде же основной диапазон цен сложился в пределах 20-50 тысяч тенге. За эти деньги накрывают стол и предлагают шоу-программу с конкурсами, а напитки чаще всего оплачиваются отдельно.

В Шымкенте и Жезказгане за новогодний корпоратив в среднем платят около 30 тысяч тенге. В Жезказгане предложения, схожие с соседней Карагандой, стоят чуть дешевле — 20-40 тысяч тенге, при этом в стоимость также не входят напитки и алкоголь. В Шымкенте можно найти корпоратив как за 13-17 тысяч тенге с базовым меню и танцполом, так и за 100 тысяч тенге на одного гостя. Однако большинство предложений сосредоточены в диапазоне 20-45 тысяч тенге. За эту сумму гостям предлагают хороший стол с закусками, горячими блюдами и десертами, а иногда и бюджетный алкоголь. Из культурной программы — DJ, развлекательное шоу и праздничное оформление зала. Интересно, что в южном мегаполисе некоторые заведения предлагают новогоднюю программу вовсе без депозита — шоу, атмосферу и танцпол организуют бесплатно, а гости заказывают блюда по меню на свое усмотрение.

В Костанае средний ценник составляет 24-30 тысяч тенге, хотя хватает и предложений дороже 70 тысяч. При этом даже за относительно доступную сумму гостям предлагают выбор мясных горячих блюд, холодные нарезки, салаты и выпечку. На праздниках работают аниматоры, а тематика вечеринок может быть самой разной — от национального колорита с домброй и танцами до шоу-балета, саксофона или интеллектуальных игр в формате TV-show.

В Кызылорде, Конаеве и Туркестане корпоратив в среднем обходится в 25 тысяч тенге. В Кызылорде цены находятся в более узком диапазоне — в основном 20-30 тысяч тенге с человека, при этом напитки и алкоголь предлагают приносить с собой. В Туркестане, напротив, диапазон цен шире — от семи тысяч до 30-35 тысяч тенге, при этом есть и премиум-банкеты за 40-70 тысяч. В Конаеве немало объявлений за 16-18 тысяч тенге, но хватает и банкетов за 50 тысяч и выше — с тематическими вечеринками, особым меню и расширенной шоу-программой.

В Усть-Каменогорске за новогоднее настроение просят от 14 до 33 тысяч тенге.

В Атырау бюджетные банкеты начинаются от 18 тысяч и доходят до 27 тысяч тенге. Более дорогие предложения здесь, как правило, уже включают напитки и алкоголь.

В Актобе, Талдыкоргане, Таразе и Павлодаре цены еще демократичнее — в среднем около 20 тысяч тенге с человека. В Актобе выбор особенно широк — от 10 до 35 тысяч тенге, хотя основная масса предложений держится в районе 20 тысяч. За эти деньги предлагают праздничный стол и выступления артистов — как местных, так и приезжих. В Талдыкоргане можно найти банкет за 16-18 тысяч тенге, а некоторые заведения включают в базовую стоимость бутылку шампанского на стол. В Таразе большинство ресторанов установили ценник в пределах 15-25 тысяч тенге, при этом крупные заведения предлагают и премиум-формат — с масштабным шоу и тематическими вечеринками, где цена начинается уже от 40 тысяч тенге. В Павлодаре за средний ценник алкоголь обычно не входит, зато на стол ставят три закуски, три салата и два горячих блюда. В целом такое меню обходится в 25-30 тысяч тенге, однако небольшие рестораны предлагают провести корпоратив за 15-20 тысяч. Здесь также заметно, что стоимость сильно зависит от выбранного дня, а цену можно немного снизить, например, отказавшись от второго горячего.

Рестораны Петропавловска, Актау, Кокшетау и Уральска в среднем просят около 18 тысяч тенге с человека. В Уральске цены начинаются от 12 тысяч, но много предложений превышают 20 тысяч тенге. В Кокшетау и Петропавловске за праздничный стол и шоу-программу большинство заведений просят от 15 тысяч тенге. В Актау же дорогие корпоративы стартуют от 40 тысяч тенге, но за эти деньги традиционно обещают особую атмосферу и развлекательную программу.

Самые доступные цены на новогодний корпоратив в 2025 году оказались в Семее. Здесь за базовое меню и шоу-программу просят от 10 до 22 тысяч тенге. Дорогих предложений немного, поэтому большинство жителей города выбирают именно этот ценовой диапазон.

