Новогодний корпоратив в цифрах: обзор цен по Казахстану
Праздничное настроение в этом году может стоить по-разному — от скромных банкетов за 10 тысяч тенге до дорогих вечеринок с шоу и расширенным меню. Сколько же в среднем предстоит заплатить жителям разных регионов, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.
Приближаются новогодние праздники — и вместе с ними становится актуальным традиционный вопрос: где и за сколько можно провести корпоратив. Коллективы начинают бронировать залы, кафе и рестораны, обсуждать меню и развлекательную программу.
При этом разброс цен велик даже в пределах одного города, а итоговая сумма зависит от уровня заведения, количества гостей и формата шоу — от выхода Деда Мороза до тематических вечеринок.
Мы попытались посчитать, во сколько в среднем обойдется не самый дорогой корпоратив. За основу взяли застолья преимущественно без алкоголя — два горячих блюда, три-четыре салата, нарезки, фрукты и базовую развлекательную программу.
Самое дорогое застолье — в Алматы. Базовые предложения в недорогих заведениях здесь начинаются минимум от 30 тысяч тенге с человека. В программу входят накрытый стол, шоу-программа, конкурсы и танцпол. Верхняя граница доступных вариантов в среднем доходит до 50 тысяч тенге. При этом в городе немало и более дорогих предложений — мы нашли десятки объявлений с ценником до 100 тысяч тенге и выше. Если не учитывать совсем запредельные суммы, состоятельному клиенту в Алматы несложно подобрать корпоратив за 120–150 тысяч тенге на человека.
Чуть ниже цены в Астане и Караганде. В столице недорогих предложений немного, но нам удалось найти варианты за 20-35 тысяч тенге с человека. При этом большая часть заведений устанавливает ценник в 50-70 тысяч тенге. В эту сумму, как правило, уже входят напитки и алкоголь, зачастую без строгих ограничений. Примечательно, что в Астане такие банкеты чаще выбирают компании, которые частично или полностью оплачивают корпоратив своим сотрудникам — в итоге люди платят те же 20-30 тысяч тенге, а иногда и вовсе отмечают бесплатно. В Караганде же основной диапазон цен сложился в пределах 20-50 тысяч тенге. За эти деньги накрывают стол и предлагают шоу-программу с конкурсами, а напитки чаще всего оплачиваются отдельно.
В Шымкенте и Жезказгане за новогодний корпоратив в среднем платят около 30 тысяч тенге. В Жезказгане предложения, схожие с соседней Карагандой, стоят чуть дешевле — 20-40 тысяч тенге, при этом в стоимость также не входят напитки и алкоголь. В Шымкенте можно найти корпоратив как за 13-17 тысяч тенге с базовым меню и танцполом, так и за 100 тысяч тенге на одного гостя. Однако большинство предложений сосредоточены в диапазоне 20-45 тысяч тенге. За эту сумму гостям предлагают хороший стол с закусками, горячими блюдами и десертами, а иногда и бюджетный алкоголь. Из культурной программы — DJ, развлекательное шоу и праздничное оформление зала. Интересно, что в южном мегаполисе некоторые заведения предлагают новогоднюю программу вовсе без депозита — шоу, атмосферу и танцпол организуют бесплатно, а гости заказывают блюда по меню на свое усмотрение.
В Костанае средний ценник составляет 24-30 тысяч тенге, хотя хватает и предложений дороже 70 тысяч. При этом даже за относительно доступную сумму гостям предлагают выбор мясных горячих блюд, холодные нарезки, салаты и выпечку. На праздниках работают аниматоры, а тематика вечеринок может быть самой разной — от национального колорита с домброй и танцами до шоу-балета, саксофона или интеллектуальных игр в формате TV-show.
В Кызылорде, Конаеве и Туркестане корпоратив в среднем обходится в 25 тысяч тенге. В Кызылорде цены находятся в более узком диапазоне — в основном 20-30 тысяч тенге с человека, при этом напитки и алкоголь предлагают приносить с собой. В Туркестане, напротив, диапазон цен шире — от семи тысяч до 30-35 тысяч тенге, при этом есть и премиум-банкеты за 40-70 тысяч. В Конаеве немало объявлений за 16-18 тысяч тенге, но хватает и банкетов за 50 тысяч и выше — с тематическими вечеринками, особым меню и расширенной шоу-программой.
В Усть-Каменогорске за новогоднее настроение просят от 14 до 33 тысяч тенге.
В Атырау бюджетные банкеты начинаются от 18 тысяч и доходят до 27 тысяч тенге. Более дорогие предложения здесь, как правило, уже включают напитки и алкоголь.
В Актобе, Талдыкоргане, Таразе и Павлодаре цены еще демократичнее — в среднем около 20 тысяч тенге с человека. В Актобе выбор особенно широк — от 10 до 35 тысяч тенге, хотя основная масса предложений держится в районе 20 тысяч. За эти деньги предлагают праздничный стол и выступления артистов — как местных, так и приезжих. В Талдыкоргане можно найти банкет за 16-18 тысяч тенге, а некоторые заведения включают в базовую стоимость бутылку шампанского на стол. В Таразе большинство ресторанов установили ценник в пределах 15-25 тысяч тенге, при этом крупные заведения предлагают и премиум-формат — с масштабным шоу и тематическими вечеринками, где цена начинается уже от 40 тысяч тенге. В Павлодаре за средний ценник алкоголь обычно не входит, зато на стол ставят три закуски, три салата и два горячих блюда. В целом такое меню обходится в 25-30 тысяч тенге, однако небольшие рестораны предлагают провести корпоратив за 15-20 тысяч. Здесь также заметно, что стоимость сильно зависит от выбранного дня, а цену можно немного снизить, например, отказавшись от второго горячего.
Рестораны Петропавловска, Актау, Кокшетау и Уральска в среднем просят около 18 тысяч тенге с человека. В Уральске цены начинаются от 12 тысяч, но много предложений превышают 20 тысяч тенге. В Кокшетау и Петропавловске за праздничный стол и шоу-программу большинство заведений просят от 15 тысяч тенге. В Актау же дорогие корпоративы стартуют от 40 тысяч тенге, но за эти деньги традиционно обещают особую атмосферу и развлекательную программу.
Самые доступные цены на новогодний корпоратив в 2025 году оказались в Семее. Здесь за базовое меню и шоу-программу просят от 10 до 22 тысяч тенге. Дорогих предложений немного, поэтому большинство жителей города выбирают именно этот ценовой диапазон.
Ранее мы уже рассказывали сколько стоит зимний отдых на курортах Казахстана, а также делились ценами из разных городов на самое популярнее зимнее лакомство — мандарины.