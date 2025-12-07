Сколько стоит зимний отдых в Казахстане

Зима в Казахстане сегодня — это десятки локаций с разным уровнем подготовки и бюджетом. Сегодня они предлагают горные трассы, коньки, тюбинги, езду на собачих упряжках, пешие маршруты и зимнюю рыбалку.

Алматы: горы и главный зимний ритм

В 25 километрах от Алматы расположен Шымбулак — самый известный горнолыжный курорт с высотами от 2260 до 3200 метров, десятью подъемниками и 25 километрами трасс. Катание здесь начинается рано.

Утренняя сессия с 8:30 до 13:30 стоит 9000 тенге для взрослых и 3000 для детей от 6 до 14 лет.

Послеобеденное катание с 12:30 до 18:00 обойдется в те же 9000 для взрослых, но детский тариф составляет уже 4000 тенге.

Полный день стоит 12 000 тенге для взрослых и 6000 тенге для детей.

Для новичков есть отдельный тариф — 8000 тенге, он включает доступ к учебным трассам и подъемникам.

Прокат на Шымбулаке стоит 8-10 тысяч тенге за полный комплект «лыжи или сноуборд + ботинки», 6–8 тысяч — за отдельные лыжи или доску и от 2 до 5 тысяч — за ботинки, шлем, очки или палки.

Если решите заночевать в горах, то ночь в эконом-варианте обойдется в 18-45 тысяч тенге, номера комфорт-категории — от 120 000 тенге и выше. Парковка стоит 500 тенге за открытый паркинг и 1000 тенге за закрытый (оба тарифа за два часа).

Чуть дальше, примерно в 40 километрах от Алматы, находится Oi-Qaragai. Это семейный курорт на высоте около 1500 метров.

Утренний абонемент стоит 14 000 тенге для взрослых и 5500 для детей

Послеобеденный — 16 500 и 5500

Дневной — 19 000 и 6500

Ночное катание с 19:00 до 23:00 обойдется в 14 500 тенге для взрослых и 5500 для детей

Есть и вариант на весь день — с 9:00 до 23:00 за 22 000 тенге. Учебный абонемент с четырехчасовым уроком стоит 10 000 тенге.

Еще один вариант зимнего отдыха — это Медеу. Высокогорный каток на высоте 1691 метр с ледовой ареной площадью 10 500 квадратных метров. Катания проходят с 9:00 до 00:00.

Утренняя сессия (2,5 часа) стоит 500 тенге для школьников, 600 для молодежи от 14 до 22 лет и 1000 тенге для взрослых.

Днем тарифы составляют 500, 1200 и 2000 тенге соответственно.

Вечером — 500 тенге, 1500 тенге и 2500 тенге.

Восточный Казахстан: склоны и трассы Алтая

«Алтайские Альпы», расположенные в 25 километрах от Усть-Каменогорска на высоте 600-1200 метров, предлагают больше десяти трасс. Если решите задержаться больше, чем на день, то полулюкс на двоих обойдется в 52 000 тенге (включая завтрак и обед), люкс — 98 000, семейный номер на пятерых — 117 000. Есть и эконом-вариант — «двуспальный» номер без санузла за 29 000 тенге. В праздничные периоды цены увеличиваются примерно на 20%.

Катание здесь дешевле, чем в Алматы.

Утренний тариф стоит 6500 тенге.

Четыре часа катания — 8000.

Дневной билет — 14 500 тенге и действует до 17:00 независимо от времени покупки.

В выходные и праздничные дни действует пакет — четыре часа катания и аренда снаряжения за 16 000 тенге. В будни для компаний от пяти человек предлагают вариант за 17 200 тенге — дневной абонемент, обед и прокат.

Еще один местный комплекс — Нуртау, расположенный в 35 километрах от Усть-Каменогорска на высоте 700–1000 метров, предлагает шесть трасс общей протяженностью около восьми километров. Дневной пропуск стоит от 7000 до 10 000 тенге в зависимости от дня недели.

Бурабай: сосны, лед и доступный отдых

Отдохнуть в Акмолинскую область едут люди со всей страны, поэтому вопрос проживания особо важен. Зимой в Бурабае двухместные номера стоят 15 000-24 000 тенге, комфорт-варианты — 28 000-30 000, а премиальные коттеджи — от 500 000 тенге. Зимой места найти несложно, но на праздничные даты лучше бронировать заранее (как минимум за неделю).

Как только озера замерзают, на них появляются природные катки. Прокат коньков стоит 1000-1500 тенге. Тюбинговые горки на базах отдыха — 1500–3000 тенге. Катание на упряжках с хаски стоит в среднем 3000-6000 тенге. Конные прогулки — от 12 000 тенге.

Для более активного отдыха доступны квадроциклы — 15 000 тенге за 30 минут или 20 000 за час, а также снегоходы — от 30 000 тенге в час. Зимняя рыбалка обойдется в 8 000-10 000 тенге. В зимний сезон также работают сауны, банные комплексы, музеи и смотровые площадки.

Тау Самалы: катание рядом с Шымкентом

Тау Самалы расположен в Толебийском районе, примерно в часе езды от Шымкента. Снежные пушки обеспечивают стабильный покров, благодаря чему сезон длится с декабря по март. Катание стоит от 5000 тенге. Прокат лыж и сноубордов — 3000-6000 тенге, полный комплект — около 10 000.

Проживание включает много вариантов, например, двухместные номера примерно по 40 000 тенге, шестиместный люкс за 110 000 тенге и коттедж за 90 000 тенге (включает в себя также 20% скидку на подъемники). Есть и VIP-коттедж за 300 000 тенге с сауной, бильярдом и четырьмя спальнями.

Фото: Kazinform

